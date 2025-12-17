কারা থাকছেন কিআ কার্নিভ্যালে
কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যাল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে ২১ ডিসেম্বর, রোববার। ঢাকার খামারবাড়িতে অবস্থিত কেআইবি মিলনায়তনে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে দিনব্যাপী এই উৎসব। কিশোর আলোর পাঠকদের জন্য এটি বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দের আয়োজন, যেখানে অংশ নিতে আগাম নিবন্ধন করতে হবে।
কিআ কার্নিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে কিআ পাঠকের অংশগ্রহণে। পাঠকদের সঙ্গে সময় কাটাতে উপস্থিত থাকবেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য থাকছেন জনপ্রিয় লেখক আহসান হাবীব, লেখক শিবব্রত বর্মন, তানজিনা হোসেনসহ আরও অনেকে। কার্টুন ও ভিজ্যুয়াল গল্পের দুনিয়া নিয়ে কথা বলবেন কার্টুনিস্ট মেহেদী হক। অনুপ্রেরণার গল্প শোনাতে থাকবেন টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক। ইংরেজি শেখা বিষয়ে কথা বলবেন জনপ্রিয় শিক্ষক মুনজেরিন শহীদ।
বিনোদন জগতের তারকারা অংশ নেবেন কিআ কার্নিভ্যালে। থাকবেন অভিনেতা তৌসিফ, সাবিলা নূরসহ অনেকেই। থাকবেন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড়েরা। বিভিন্ন কর্মশালা থাকছে কার্নিভ্যালে। থাকছে নানা রকম আনন্দ আয়োজন। যেমন এআই নিয়ে কথা বলবেন ইনফ্লুয়েনসার শুভাশীষ ভৌমিক। আর অনুষ্ঠানের শেষ অংশে গান পরিবেশন করবে জনপ্রিয় ব্যান্ড আভাস।
বাংলাদেশের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নিবন্ধনের মাধ্যমে সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যালে অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে একজন অভিভাবক, মা, বাবা, ভাই বা বোন, যেকোনো একজন উৎসবে প্রবেশ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের নিবন্ধনও করতে হবে। নিবন্ধনসম্পন্ন হলে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা ই-মেইলে ছবিযুক্ত ই-টিকিট পাবেন। সেই ই-টিকিট রঙিন প্রিন্ট করে কার্নিভ্যালের দিন সঙ্গে আনতে হবে, যা প্রবেশপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে প্রবেশের সময় প্রবেশপত্র যাচাই করা হবে এবং অংশগ্রহণকারীর হাতে বিশেষ সিল দেওয়া হবে। বাইরে বের হয়ে পুনরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সেই সিল দেখাতে হবে। কার্নিভ্যালের দিন একজন অংশগ্রহণকারী সর্বোচ্চ তিনবার উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবেন।
আয়োজকেরা জানিয়েছে, কার্নিভ্যাল প্রাঙ্গণে কোনো স্পট রেজিস্ট্রেশন, ইন্টারনেট বা প্রিন্ট সুবিধা থাকবে না। পুরো আয়োজন থাকবে ধূমপান ও মাদকমুক্ত পরিবেশে। নিরাপত্তার স্বার্থে উৎসব প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকবে এবং প্রয়োজনে তল্লাশি করা হতে পারে।
সেপনিল নিবেদিত কিআ কার্নিভ্যালে সহযোগিতা করছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক এবং গোল্ড পার্টনার হিসেবে থাকছে মাইটি চিপ্স।
সেপনিল নিবেদিত কিশোর আলোর আয়োজন কিআ কার্নিভ্যালে অংশ নিতে নিবন্ধন করতে হবে। নিবন্ধন করো এই লিংকে ক্লিক করে: