পৃথিবীর শীতলতম স্থান কোনটি
১. পূর্ব অ্যান্টার্কটিক মালভূমি, অ্যান্টার্কটিকা
তাপমাত্রা: মাইনাস ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস
সময়: মে, ২০২৩
বর্তমানে পৃথিবীর শীতলতম স্থান পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার মালভূমি। সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অ্যান্টার্কটিকা সারা বছর বরফের চাদরে ঢাকা থাকে। স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, সেখানকার তাপমাত্রা মাইনাস ৯৩ ডিগ্রিতে পৌঁছায়। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক জার্নাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস-এ প্রকাশিত তথ্যমতে, তাপমাত্রা আরও নিচেও নেমে যায় কখনো কখনো। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো-বোল্ডারের ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটাসেন্টারের জ্যেষ্ঠ গবেষক টেড স্ক্যাম্বোস বলেন, ‘ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্ভবত এর চেয়ে কম হওয়া সম্ভব না।’