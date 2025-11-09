শীত এল বলে
বাতাসে শীতের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শীত আসি–আসি করছে। ইদানীং সকালে হালকা কুয়াশার লুকোচুরি দেখা যায়। আকাশও দিন দিন ধূসর নীলে পরিণত হচ্ছে।
যদিও শীত আমার প্রিয় ঋতু নয়, তবু শীতের প্রতি আমি গভীর মমতা অনুভব করি। শীতকালের আকাশ, বাতাস সবই যেন আমার খুব পরিচিত। বছর ঘুরে সেই পরিচিত অনুভূতির সঙ্গে মিলিত হতে আমার অন্তরে খুশির দামামা বেজে ওঠে।
শীতকাল এলেই মনে পড়ে, আগে শুধু অপেক্ষার প্রহর গুনতাম, কখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবে আর আমরা নানুর বাড়িতে যাব। কাজিনদের সঙ্গে বসে চা খাওয়া, রোদ পোহানো, ব্যাডমিন্টন খেলা—এসবের যে আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এখন হয়তো স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছি, তবু সেই অপেক্ষা আগের মতোই আছে।
শীতের কুয়াশাময় সকাল, ধূসর আকাশে নীলের খেলা, মিষ্টি সোনালি রোদের উঁকিঝুঁকি, গরম গরম পিঠার ধোঁয়া, কম্বলে মুড়ি দিয়ে আকাশকুসুম কল্পনা করা—এই সবই শীতকালের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড।
তুমি চলে এসো, প্রিয় শীত। আশা রাখছি, এবারে তুমি হবে আরও সুন্দর, সুন্দর এবং সুন্দর।
লেখক: শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার