আইডিয়াল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত

আইডিয়াল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত
আইডিয়াল বিজনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ক্লাবের উদ্যোগে গত ৭ নভেম্বর ২০২৫ সকাল থেকে শুরু হয় দুই দিনব্যাপী তৃতীয় আইডিয়াল বিজনেস ফেস্টিভ্যাল। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের স্লোগান ‘দ্য কামব্যাক অব পসিবিলিটিস’। সারা দেশ থেকে পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এই উৎসবে অংশ নেয়।
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লাইলা আখতার বলেন, ‘এই উৎসব আবারও প্রমাণ করেছে, দেশের কিশোর-তরুণেরা অসীম সম্ভাবনার অধিকারী।’
২০টির বেশি স্টলে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করে নিজেদের হাতে তৈরি জুয়েলারি, স্ন্যাকস, কসমেটিকসসহ নানা উদ্ভাবনী পণ্য। ফেস্টিভ্যালে ছিল নানা প্রতিযোগিতা—বিজনেস অলিম্পিয়াড, কেস সলভিং, ডিজিটাল পোস্টার ডিজাইন এবং আকর্ষণীয় গেমস। ক্লাবের মডারেটর খালেদা আজিজ বলেছেন, ‘এখানে ছিল রোডম্যাপ টু ডিইউ আইবিএ নামে তথ্যমূলক ওয়ার্কশপ। শিক্ষাথ৴ীরা আগ্রহ নিয়ে এই ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছে।’
দুই দিনের আয়োজনে মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মেডেল, ক্রেস্ট ও বিশেষ সম্মাননা। শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও উচ্চশিক্ষার পথ বোঝার জন্য আয়োজনটি সহযোগী হবে বলে মনে করেন আয়োজকেরা।
আইডিয়াল বিজনেস অ্যান্ড ক্যারিয়ার ক্লাব ভবিষ্যতে বছরজুড়ে স্টার্টআপ ইনকিউবেশন করতে চায়। করপোরেট সহযোগিতা নিয়ে বড় পরিসরে কাজ করতে চায় তারা।
এই উৎসবের ব্রোঞ্জ স্পনসর আর্থস অ্যান্টস। মিডিয়া পার্টনার সময় টিভি, টিবিএস গ্র্যাজুয়েটস ও কিশোর আলো। এ ছাড়া ছিল খাঁদানী চিত্র, ইনফোগ্রাম, ম্যাগনাস একাডেমি, আলপেনলিবে চুইংগাম, টিক হোস্ট, গো গ্রিন, রেড ইভেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসসহ আরও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব।
