তুমি সবার মনের মতো
বছরের পর বছর শুধু পাঠক ছিলাম, কিন্তু মনটা চাইত তোমার সঙ্গে হেঁটে যেতে আরও কিছুটা পথ। শেষমেশ ২০২৩–এর একটি মিটিংয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যখন তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম, মনে হলো জীবনের এক অপূর্ণতা পূর্ণ হলো। প্রতিটি আয়োজন, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি মানুষের ভেতর তুমি এমন কিছু ছড়িয়ে দিলে, যা আমাকে আরও ধৈর্যশীল, আরও কৃতজ্ঞ করে তুলেছে।
তোমাকে প্রথম হাতে পাই ২০১৩ সালে। সে হিসেবে বলা যায়, শুরু থেকেই তোমার সঙ্গে ছিলাম আমি। খাগড়াছড়ির কোনো এক পাহাড়ের ওপর ছোট্ট এক ঘরে বসে তোমাকে পড়েছিলাম প্রথম। নামটাও কী সুন্দর তোমার! কিশোর আলো। তুমি ছিলে আমার কাছে স্বপ্নের মতো। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার হয়নি। অবশেষে সে সুযোগ আসে ২০২১ সালে। এর পর থেকেই নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করা। নতুন নতুন অনেক মুখের সঙ্গে পরিচয় হয়, যাদের কল্পনাগুলোকেও তুমি রাঙিয়েছ। সত্যি বলতে, তুমি সবার মনের মতো কিশোর আলো। তোমার সঙ্গে কাজ করে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করা, নিজেকে আরেকটু ভালোভাবে বুঝতে শেখা, জানতে শেখা। সব মিলিয়ে তুমি ভীষণ ভালো বন্ধু সবার। অফুরন্ত ভালোবাসা কিআ। এক যুগ পার হলো। আরও বহু বহু যুগ তুমি থাকো সবার সঙ্গে। শুভ জন্মদিন কিআ।