কিশোর আলোকে মৌলভিবাজার থেকে উপহার পাঠিয়েছে ফারহান

কিশোর আলোকে মৌলভিবাজার থেকে উপহার পাঠিয়েছে ফারহান
কিশোর আলোতে প্রতিদিনই পাঠকের পাঠানো চিঠি আসে। নানারকম খামে। কোন খামের মধ্যে পাওয়া যায় চিঠি, কোনটার মধ্যে কিশোর আলোর পাতায় ছাপানো কুইজের উত্তর। আজ ১৩ নভেম্বর ২০২৫ কুরিয়ার থেকে চিঠি এল কিছু। কিন্তু চিঠিগুলোর মধ্যে পাওয়া গেল একটি আস্ত বক্স। কিশোর আলোর পাঠকদের চিঠি খোলা হয় মাসের শেষের দিকে। একসঙ্গে সবগুলো। কিন্তু বক্সটা দেখতে আলাদা মনে হলো কিআ টিমের। বক্সটা আবার র্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ান।
কিআ টিমের সদস্য আব্দুল ইলা মাস শেষ হওয়ার অপেক্ষা করলেন না। বক্সটা খুলে ফেললেন। বক্স খুলতেই চমকে উঠল কিআ টিম। ভেতরে রাখা আছে দুইটি কলম। সাধারণ কোনো কলম না। রঙিন সুতা দিয়ে মোড়ানো, যত্ন করে নকশা করা। কলমের মুখে আবার সুতার ঝালর আছে। বক্সে কলমের সঙ্গে আছে একটি চিঠি। চিঠির নিচে প্রেরকের নাম লেখা, ফারহান আহমেদ। ফারহান পড়ে মৌলভীবাজার সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজে। বর্তমানে সে এসএসসি পরীক্ষার্থী।
চিঠি পড়ে জানা গেল, কলম দুটি সাজাতে তার সময় লেগেছে তিন ঘণ্টা। ফারহান নিজ হাতে সুতা দিয়ে নকশা করেছে। চিঠিতে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। তার মতে, কিশোর আলো তার ‘বিউইচ পাল’ বা ‘মনকাড়ানো বন্ধু’।
ফারহান লিখেছে, সে কিআর নিয়মিত পাঠক। তার গল্প শেষ ট্রেন ছাপা হয়েছে কিশোর আলোর নভেম্বর সংখ্যায়। গল্প ছাপা হওয়ার পর সে কিআকে জানিয়েছে কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।