কে ভালো ছাত্র, কে খারাপ

আনিসুল হক
প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক
কিশোর আলো ডিসেম্বর ২০২৫প্রচ্ছদ: আরাফাত করিম

সম্পাদকীয়| ডিসেম্বর ২০২৫

আমরা সবাই শিখি, কিন্তু সবার শেখা এক রকম নয়। কেউ শুরুতেই অনেকটা পারে, আবার কেউ একটু কম পারে। আমেরিকার কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা অনেক ছাত্রছাত্রীর অনলাইন অনুশীলনের তথ্য নিয়ে গবেষণা করে একটি মজার জিনিস পেয়েছেন। শুরুতে কার কতটা জানা আছে তা আলাদা হলেও শেখার গতি সবার প্রায় একই।

ধরো তুমি গণিত শিখছ। প্রথম দিকে তুমি মাঝারি মান অর্জন করলেও অনুশীলন তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি প্রতিদিনই একটু একটু করে ভালো করতে শুরু করবে। তোমার বন্ধুও একইভাবে এগোবে।

কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে থাকবে না।

ভালো করার উপায় হলো প্র্যাকটিস করা। একটু একটু করে প্রতিদিন। তাতেই তুমি শিখতে পারবে দ্রুত আর হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী।

ভালো ছাত্র আর খারাপ ছাত্রের পার্থক্য ব্রেন বেশি বা ব্রেন কম থাকা নয়, কে কত অনুশীলন করল, সেটা। বেশি প্র্যাকটিস করা মানে

ভালো করা।

কাজেই শুরু করে দাও মন দিয়ে পড়া আর প্র্যাকটিস করা।

