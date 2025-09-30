আচার চুরির বুদ্ধি
আমার এক বন্ধু টিফিনের সময় তার ছোটবেলার এক মজার গল্প শোনাল। সে নাকি ছোটবেলা থেকে খুব দুষ্টু ছিল। একবার তার মা আমের আচার বানালেন। কীভাবে আচার খাবে, সেই বুদ্ধি খুঁজতে লাগল আমার বন্ধু। একদিন সে তার মাকে ধাক্কা দিয়ে আচারের একটি টুকরা মেঝেতে ফেলে দিল। মা বললেন, ‘আচারটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে আসি।’ সে বলল, ‘না মা, আমি ফেলে দিয়ে আসছি।’ এই সুযোগে সে আচারটা খেয়ে ফেলল। মা ঘটনাটা দেখে ফেলেন। সেই থেকে তিনি ওকে সব সময় ‘আচারচোর’ বলে ডাকেন।
লেখক: শিক্ষার্থী, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা