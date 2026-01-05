আরও

হোজ্জার কৌতুক

আনিসুল হক Contributor image
আনিসুল হক
প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক
কিশোর আলো, জানুয়ারি ২০২৬প্রচ্ছদ: আরাফাত করিম

সম্পাদকীয় | জানুয়ারি ২০২৬

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা কৌতুক আছে। একজন হোজ্জাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার বয়স কত?’ তিনি বললেন, ‘৮০ বছর।’

‘পাঁচ বছর আগেও তো আপনি বলেছিলেন আপনার বয়স ৮০ বছর!’

‘হ্যাঁ। আমি সত্যবাদী মানুষ। আমার কথার তো নড়চড় হতে পারে না। আমার কথা সব সময়েই এক।’

প্রতিবছরই জানুয়ারি মাসে আমাদের একই কথা বলতে হয়—শুভ নববর্ষ। ২০২৫ ভালোয়–মন্দয় কেটে গেছে। ২০২৬ সবার জন্য সুন্দর হোক, শুভ হোক। পৃথিবীতে শান্তি আসুক, বাংলাদেশ এগিয়ে যাক। শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, ‘নববর্ষ নিয়ে হইচই করার কিছু নেই, যখনই নতুন বছর এসেছে, এক বছরের বেশি টেকেনি।’

এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী এখন দ্রুত ঘুরছে। দিন–রাত ২৪ ঘণ্টার মেয়াদ খুবই সামান্য হলেও একটু কমে যাচ্ছে। তাহলে তো নববর্ষ ২০২৭ খুবই নগণ্য পরিমাণে হলেও একটু তাড়াতাড়িই আসবে।

আমাদের সময়কে অর্থবহ করতে হবে। আর তা আমরা করতে পারি মানুষের উপকার করে। ভালো কাজ করে, একটা গাছ লাগিয়ে, একটা ফুল ফুটিয়ে। সবাই ভালো থেকো।

