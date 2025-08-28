আগস্ট মাসে যাদের জন্মদিন
তোমাদের অনেকের জন্মদিন আগস্ট মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।
১ আগস্ট
নারমিন আহসান, ষষ্ঠ শ্রেণি, কুমিল্লা মডার্ন হাইস্কুল, কুমিল্লা
২ আগস্ট
জান্নাতি তাসমিন রাইতা, অষ্টম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
৩ আগস্ট
মো. খাইরুল বাসার, অষ্টম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১০ আগস্ট
মো. মাহদী ইসলাম, নবম শ্রেণি, মালঞ্চ আব্দুল গফুর উচ্চবিদ্যালয়, জামালপুর
মাহজাবিন রহমান, পঞ্চম শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
১৭ আগস্ট
তাসবিহ বিনতে মাহবুব, পঞ্চম শ্রেণি, বিসিআইসি কলেজ, ঢাকা
২০ আগস্ট
অহনা বখতিয়ার, দশম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা
২২ শে অগাস্ট
আল মুশারাত অয়ন, পীরগঞ্জ সরকারি, উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর
২৬ আগস্ট
ফাওজিয়া জাহান, সপ্তম শ্রেণি, টিকাটুলী কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
২৭ আগস্ট
বিক্রম বড়ুয়া, অষ্টম শ্রেণি, বাকলিয়া সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৩০ আগস্ট
মো. আল শাহরিয়ার ছন্দ, অষ্টম শ্রেণি, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর
এ মাসে আরও জন্মদিন
তানজিম আরশ, নবম শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা। শুভ জন্মদিন।