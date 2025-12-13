ডিসেম্বর মাসে যাদের জন্মদিন
তোমাদের অনেকের জন্মদিন ডিসেম্বর মাসে। এ মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের সবাইকে কিশোর আলোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। আশা করি, তোমাদের জন্মদিন ভালো কাটবে। ভালো থেকো তোমরা।
১ ডিসেম্বর
মুসাররাত ইলাহী
ষষ্ঠ শ্রেণি, ভোলা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভোলা
৩ ডিসেম্বর
রাইয়ন আলম রাফি
ষষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি জিলা স্কুল, গোপালগঞ্জ
৫ ডিসেম্বর
আফরিন সুলতানা
সপ্তম শ্রেণি, পূর্বধলা জগৎমণি সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, নেত্রকোনা
জুইফুর রহমান
একাদশ শ্রেণি, ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা
৭ ডিসেম্বর
রাইদা আনবার
পঞ্চম শ্রেণি, বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া
১০ ডিসেম্বর
আহনাফ জাওয়াদ
সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড
কলেজ, ঢাকা
১১ ডিসেম্বর
জোয়াইরিয়া মেহেনাজ
অষ্টম শ্রেণি, অংকুর সোসাইটি গার্লস হাইস্কুল, চট্টগ্রাম
১২ ডিসেম্বর
রাইয়ান শরীফ
সপ্তম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা
সাবিহা ইসলাম
নবম শ্রেণি, পীরগঞ্জ কছিমন নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, রংপুর
তাওসীফ হাসান
ষষ্ঠ শ্রেণি, মহিনন্দ
উচ্চবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ
১৪ ডিসেম্বর
এস এম হামীম হাসান
ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা
১৬ ডিসেম্বর
তীর্থ সিংহ
অষ্টম শ্রেণি, বি জি প্রেস
হাইস্কুল, ঢাকা
বৃন্দা কুন্ডু
অষ্টম শ্রেণি, গাজীপুর
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর
লাইবা রহমান হিমি
ষষ্ঠ শ্রেণি, চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠ, কক্সবাজার
১৭ ডিসেম্বর
মুবাশ্বিরা ইসলাম মীম
ষষ্ঠ শ্রেণি, চকরিয়া কোরক বিদ্যাপীঠ, কক্সবাজার
২২ ডিসেম্বর
রাবিদ আল হাসান
অষ্টম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর
২৫ ডিসেম্বর
আয়েশা ইশতিয়াক
পঞ্চম শ্রেণি, চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা
২৬ ডিসেম্বর
ইশরাত খায়ের আয়েশা
সপ্তম শ্রেণি, আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
২৭ ডিসেম্বর
এম এম ফারাজ হোসেন
চতুর্থ শ্রেণি, শাপলা কুঁড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
রাইদাহ মাহরিন লিয়ানা
অষ্টম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা