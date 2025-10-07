১১ আর ১ যোগ করলে কখন ১৩ হয়

১১ আর ১ যোগ করলে কখন ১৩ হয়
হুমায়ূন আহমেদের বইয়ে একটা কৌতুক পড়েছিলাম। ২ আর ২ যোগ করলে কখন ৫ হয়। উত্তর: যখন ভুল হয়।
আমার শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত প্রকৌশলী অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। তিনি রোজ সুডোকু মেলাতেন। আর গাড়িতে বসে থাকলে সামনের গাড়ির নম্বরপ্লেট দেখে সংখ্যাটা নিয়ে নানা অঙ্ক কষতেন। এটা কি মৌলিক সংখ্যা, নাকি যৌগিক সংখ্যা।
হুমায়ূন আহমেদের কৌতুকটার আমি আরেকটা সমাধান বের করেছি। ২ আর ২ যোগ করলে কখন ৫ হয়? যখন আর-এর মান ১ হয়। মানে হলো ২+R+২=৫। এখানে R হলো ১। কেমন বানালাম!
জন্মদিনের হিসাব নিয়ে বাংলাদেশে বিতর্ক আছে। ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর যার জন্ম, ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর তার বয়স কত? কেউ বলে ১, কেউ বলে ২। আমি বলি এক বছর। তো সে কারণেই কিশোর আলোর ১২ বছর পূর্ণ হলো। আর ত্রয়োদশ বর্ষ শুরু হলো। তো ১১ আর ১ যোগ করলে কখন ১৩ হয়? যখন বাংলাদেশের মানুষ জন্মদিনের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, তখন হয়।
কিআর এবারের বর্ষপূর্তির স্লোগান: যত দূর যেতে চাও, তত দূর তোমার। এ নিয়ে একটা লেখা লিখেছি। সেটা পড়ে নিয়ো।
সবাইকে কিশোর আলোর ১২তম জন্মবার্ষিকীর শুভেচ্ছা। আরেকটা মজা আছে। আসলে ১২তম কথাটা ঠিক নয়। লেখা উচিত ১২শ। মানে দ্বাদশ। কিন্তু তোমরা যদি ভেবে বসো, ১২০০, তাই লিখি ১২তম। ভাষার আসল উদ্দেশ্য তো সঠিক তথ্য দেওয়াও। তাই না!