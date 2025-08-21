আরও

স্কুলড্রেস পরে আর আসতে পারব না এই প্রিয় প্রাঙ্গণে

লেখা:
আনিশা তাবাসসুম
পেছনে তাকাতেই ভেসে ওঠে কত রঙিন দিনপ্রতীকী ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

সময় কত দ্রুত চলে যায়! আজও মনে হয়, এই তো সেদিন এলাম এই স্কুলে। কেমন করে চোখের পলকে কেটে গেল সাত বছর। আর মাত্র চার বছর বাকি—ভাবলেই মনে উঁকি দেয় অজস্র স্মৃতি। এই স্কুলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত হাসি, কান্না, অভিমান, দুষ্টুমির স্মৃতি। মাঝখানে বদলেছে অনেক কিছু। বদলেছি আমি। পেছনে তাকাতেই ভেসে ওঠে কত রঙিন দিন। যতই ভাবি, ততই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ভাবতেই কষ্ট হয়, আমরা আর এই বেঞ্চে বসতে পারব না। সাদা–আকাশি এই স্কুলড্রেস পরে আর আসতে পারব না এই প্রিয় প্রাঙ্গণে—এসব কিছু ভাবতেই মনটা ভারী হয়ে ওঠে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

লেখক: সপ্তম শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

