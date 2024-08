Welcome to our band, ‘Uff gojamil’ (Drum’s sound)

‘....গোঁজামিল, গোঁজামিল, সারাটা জীবন....’ শুরু হলো গানের দলটির থিম সং!

‘উফফ! গোঁজামিল!’

একসঙ্গে কতগুলো হাস্যোজ্জ্বল কিশোরী বলে উঠল। সবাই স্কুল ইউনিফর্ম পরা, স্কুলেরই কেউ হাই বেঞ্চে, কেউবা লো বেঞ্চে বসে অনর্থক কথা বলে খিলখিল করে হাসছে। দূরে বসে আরও কয়েকটি মেয়েও তাদের সেই কার্যকলাপ দেখে হাসছে।

দৃশ্যটি আমার খুবই পরিচিত। কারণ, ওই দল বেঁধে বসে থাকা কিশোরীদের মধ্যে আমি একজন।

‘আমি পরিচয় দিচ্ছি “উফফ! গোঁজামিল” ব্যান্ডের অন্যতম প্রধান ভোকাল নাহনুমা।’ (তালির শব্দ)

‘পরিচয় দিচ্ছি, দলের আরেকজন অন্যতম প্রধান ভোকাল রিদা!’ (তালির শব্দ)

‘পরিচিত হও আরেক ভোকাল অনুভার সঙ্গে’