দ্য ক্রলিং ইনসেক্টস অ্যাডভেঞ্চার
ইদানীং খেয়াল করছি, বাড়িতে ক্রলিং ইনসেক্টসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক করলাম, আজ রাতে দোকানে গিয়ে পোকামাকড় মারার ওষুধ নিয়ে আসব।
রাতে দোকান থেকে বাসায় ফিরছি। ঘরের দরজার কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় ঘরের ভেতর নড়াচড়া চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি তালা খুলে দেখলাম। খসখস! কিসের শব্দ? আলো জ্বালালাম। দেখি সারা ঘর তেলাপোকায় ভর্তি। তাড়াতাড়ি পোকা মারার বিষ ছিটাতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো, কে জানি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝট করে পেছনে ঘুরলাম। একটি বিশাল তেলাপোকা বলল, ‘তুমি আমাকে মারতে এসেছ? আমি এখন তোমাকে মারব।’
লেখক: শিক্ষার্থী, চতুর্থ শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নওগাঁ