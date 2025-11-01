পানি দিয়ে হাত ধোয়া!

পানি দিয়ে হাত ধোয়া!
অন্যের পানির বোতল থেকে পানি খাওয়ার একটা বদভ্যাস আছে আমার। সেটা প্রকাশ্যে হোক আর গোপনে হোক। এ জন্য অবশ্য আমার বন্ধুরা কিছু মনে করত না। একদিন টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসের সবাই চলে গেছে বাইরে খেলতে। আমি ক্লাসে একা। ভাত খাচ্ছি। এমন সময় মনে হলো, পানি তো আনিনি সঙ্গে। তাই অন্য বন্ধুর ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে হাত ধুলাম। কিছুক্ষণ পর সেই বন্ধুটি এসে ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে দেখল পানি নেই। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল কিছু জানি কি না। আমি বললাম, আমি তোর পানি দিয়ে হাত ধুয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সে ‘হায়! হায়!’ করে চিৎকার দিয়ে বলল, ‘আরে ওগুলো তো পানি না। সেভেন আপ ছিল।’