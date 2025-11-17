আমি আর লেখাই দেব না
শিরোনামে লেখা বাক্যটি আমাকে খুব জোর করে লিখতে হয়েছে। একেবারে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি এ পর্যন্ত যতবার লেখা দিয়েছি, ঠিক ততবারই কিশোর আলোয় ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগটি উধাও! প্রথম দুবার ভেবেছি, ‘ঠিক আছে।’ তা–ই বলে সব সময়!
আমার লেখা থাকুক বা না থাকুক, অন্যদের লেখা তো থাকবে। অন্তত আমি লেখা দিলেই যে ‘আমরা সবাই রাজা’ বিভাগটা উধাও হয়ে যায়, এই ভাবনা যেন মাথায় না আসে। তাই এবার আমার এই ভাবনা ভুল না ঠিক, সেটা যাচাই করতে চাই। যদি সত্যি হয়, তবে আর কীই–বা করার আছে? লেখা নাহয় নাই–বা দিলাম। অন্তত ভালো ভালো লেখা পড়তে তো পারব, তাই না?
লেখা: শিক্ষার্থী, নবম শ্রেণি, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নরসিংদী
