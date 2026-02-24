কবুতরটি বাসা থেকে আর যেতে চাইল না
২০২৪ সালে শখ করে আব্বু অনেকগুলো কবুতর কিনেছিলেন। আমরা দুই ভাই–বোন প্রতিদিন ওদের দেখাশোনা করতাম। এক মাস পর হঠাৎ একটি কবুতর অসুস্থ হয়ে মারা গেল। এরপর একে একে সব কবুতর অসুস্থ হতে শুরু করল। শেষে যে দুটি বেঁচে ছিল, বিক্রি করে দেওয়া হলো সেগুলো।
পরে আমাদের কোয়েল কেনার ইচ্ছা হলো। অনেক দিন সব ঠিক ছিল, ডিমও পেড়েছিল কোয়েলগুলো। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই কবুতরদের মতো তাদেরও একই অবস্থা হতে শুরু করল। তাই আমরা সেগুলোও বিক্রি করে দিলাম।
গত বছরের জুন মাসে রাত ১২টার দিকে আব্বু যখন দোকান বন্ধ করতে গেলেন, দেখলেন একটি কবুতর রাস্তায় বসে আছে। তার চারপাশে অনেকগুলো কুকুর ছিল, কিন্তু কবুতরটি উড়ছিল না। আব্বু সেটিকে বাসায় নিয়ে এলেন। আমরা ভেবেছিলাম ও উড়ে যাবে। কিন্তু কবুতরটি আমাদের অবাক করে দিয়ে বাসা থেকে আর যেতেই চাইল না। কী অদ্ভুত, তাই না? মানে, আমরা যখন কবুতর পুষতে চেয়েছিলাম, তখন কোনো লাভ হচ্ছিল না, আর যখন না কেনার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন একটি কবুতর নিজে থেকেই এসে হাজির হলো। আজব ব্যাপার!
