কিআ আমার ঘুমের অ্যালার্ম
প্রতিদিন ভাবি, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠব। প্রতিদিন রাতে অ্যালার্মও দিয়ে রাখি সকালে ওঠার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি কোনো দিনই সেই অ্যালার্ম শুনতে পাই না। তবে একটা বিশেষ দিনে ঘুম থেকে ওঠার জন্য আমার অ্যালার্মের দরকার হয় না। সেই বিশেষ দিনটা হলো যেদিন কিশোর আলো প্রকাশিত হয়। আমাদের বাসায় হকার আঙ্কেল খুব সকালে পত্রিকা দিতে আসেন। তাই যেদিন কিশোর আলো প্রকাশিত হয়, সেদিন আমি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠি, যেন তাড়াতাড়ি আমি কিশোর আলো পড়তে পারি। আমি সারা মাস কিশোর আলো পড়ার জন্য মুখিয়ে থাকি। তাই কিশোর আলোর এক যুগ পূর্তিতে আমি শুধু বলতে চাই, ‘ধন্যবাদ, কিশোর আলো। আমার মতো হাজারো শিশু-কিশোরের শৈশব আর কৈশোর এতটা রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য!’
লেখক: শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি, শহীদ নজমুল হক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রাজশাহী
