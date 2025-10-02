বন্ধুরা মেসেজের উত্তর না দিলে ভাবি তারা আমাকে উপেক্ষা করছে
প্রিয় মনোবন্ধু,
আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সম্প্রতি আমি কিছু মানসিক সমস্যায় ভুগছি। প্রথমত, আমি একই কাজ একবার করার পর আরও কয়েকবার করছি; কারণ, আমার মনে হচ্ছে যে কাজটা ভুল হয়েছিল। যেমন একবার দরজা বন্ধ করার পরও বারবার দেখা কিংবা ওজুর সময় একই হাত চার-পাঁচবার ধোয়া। দ্বিতীয়ত, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে সবাই আমাকে উপেক্ষা করছে। আমার কোনো বন্ধুবান্ধব মেসেজের উত্তর না দিলে বা দীর্ঘদিন নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ভাবি যে তারা আমাকে উপেক্ষা করছে, আমার সম্পর্কে তারা খারাপ কিছু হয়তো ভেবে বসেছে। ফলে আমি নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি হীনম্মন্যতায় ভুগছি। কেন এ রকম হচ্ছে? আর সমাধানই–বা কী? জানালে বিশেষ উপকৃত হতাম।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মনোবন্ধু: তোমার সমস্যাগুলো পড়ে মনে হচ্ছে, এগুলো অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডারের (ওসিডি) লক্ষণ। সঙ্গে খানিকটা সোশ্যাল এংজাইটিও আছে। কিন্তু সরাসরি কথা না বলে শুধু চিঠি পড়ে সমস্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তুমি চাইলে তোমার কাছাকাছি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলতে পারো।
তবে তার আগে তুমি ‘৫ সেকেন্ড রুল’ (কোনো কিছু যাচাই করতে ইচ্ছা করলে ৫ সেকেন্ড থামো। নিজেকে বলো: ‘ব্রেন ভুল সিগন্যাল দিচ্ছে, যাচাই করার দরকার নেই’);
‘এক্সপোজার থেরাপি’ (দরজার লক যাচাই না করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। দেখবে কিছুই হয়নি) এবং অজুর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (যেমন তিনবার) মেনে চলো। এরপর নিজেকে বলো, ‘সব ঠিক আছে, আমি পরিষ্কার হয়েছি।’ আর সোশ্যাল এংজাইটির জন্য তুমি উদ্যোগ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলো, প্রয়োজনে বাড়িতে একা একা আয়নার সামনে অনুশীলন করো। খুব অস্থির লাগলে শ্বাসের ব্যায়াম করতে পারো (৪ সেকেন্ড শ্বাস নাও, ৪ সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখো, ৪ সেকেন্ড ধরে শ্বাস ছাড়ো)।