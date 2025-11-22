রকিব হাসানকে স্মরণ করে কিশোর আলোর অনলাইন আড্ডা
অক্টোবর মােস অনলাইন কিআড্ডা অনুষ্ঠিত হয় ২৫ অক্টোবর শনিবার। সভার শুরুতেই স্মরণ করা হয় সম্প্রতি প্রয়াত তিন গোয়েন্দার লেখক রকিব হাসানকে। এরপর বই পড়া নিয়ে আলোচনা চলে। এক পাঠক প্রশ্ন করে, আমরা কি কিশোর আলোর বুক ক্লাব খুলতে পারি? কিশোর আলোর সহযোগী সম্পাদক আদনান মুকিত জানান, বই পড়লে অবশ্যই বই নিয়ে আলোচনা ও গল্পের সুযোগ থাকা দরকার। কিশোর আলো বুক ক্লাব আগের মতো আবারও চালু করা যায়।
কিশোর আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক আহমাদ মুদ্দাসসের ও কিশোর আলোর ইভেন্ট টিমের সদস্য আব্দুল ইলা সিলেট থেকে সভায় যোগ দেন। অংশ নেন কিশোর আলোর ইভেন্ট কো–অর্ডিনেটর নওশিন শারমীন। সিলেটের বুক শপ বাতিঘরের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখান আব্দুল ইলা।
এরপর স্কুল ও কোচিং নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। সভায় অংশ নেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, মন চাইলে তারা স্কুলে যায়। তবে নিয়মিত কোচিং করতে হয় তাদের। অনেকেই প্রতিদিনই কয়েকটি কোচিংয়ে ক্লাস করে। এরপর আলোচনা ঘুরে যায় সংবাদপত্রের খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। কয়েকজন জানায়, তারা এখন আর সব সংবাদে বিশ্বাস করে না। মানুষ কী নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা করছে, সেটা দেখে সঠিক খবর বোঝার চেষ্টা করে তারা। এসব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিআ নিয়ে আলাপ হয়। সবশেষে কিআ পাঠকদের জন্মদিন কবে জেনে শেষ হয় অক্টোবরের অনলাইন সভা।