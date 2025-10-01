আমার কিআ আবিষ্কার

আরও

আদিবা ইসলাম রাহা

২০২৪ সাল। ভাইয়া বইয়ের সঙ্গে একটি কিশোর আলো অর্ডার করে। এরপর আমাকে পড়তে দিলে আবিষ্কার করি এক নতুন পৃথিবী। কমিকস, উপন্যাস, গল্প পড়ে কিআর ফ্যান হয়ে যাই আমি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে কিআ পাওয়া যেত না। তাই ঠিকমতো এনে পড়া আর কুইজের উত্তর দেওয়া হয়নি গত বছর।

২০২৫ সালে আমরা ঢাকায় শিফট হওয়ার পর থেকে কিআর সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও মধুর হয়ে ওঠে। কুইজে জিতে বই উপহার পাওয়ার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। মে মাস থেকে প্রতিটি কিআড্ডায় অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। কিআড্ডায় অংশ নেওয়া খুবই আনন্দের। এখন কিআ আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। প্রতি মাসে যেদিন কিআ প্রকাশিত হয়, ওই দিনই ভাইয়া এনে দেয়। এরপর কিআয় ডুব দিই। আমি প্রথমে কমিকস পড়ি। তারপর পড়ি উপন্যাস আর গল্পগুলো। এরপর কুইজের উত্তর বের করি। এটা একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো। কিআ এখন অবসরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। আগের বছরের কিআগুলোও সংগ্রহ করে পড়ি। আমার প্ল্যান হচ্ছে, এত বছর প্রকাশিত সব কিআ সংগ্রহ করব। উইশ মি লাক।

লেখক: শিক্ষার্থী, ষষ্ঠ শ্রেণি, আদর্শ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

