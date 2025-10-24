আমার ‘হোম’
আবু তালেব রাফি
নিজেকে প্রতিবার নতুন করে আবিষ্কার করেছি কিশোর আলোতে। কখনো হঠাৎ লিখে ফেলেছি একটা ফিচার, কখনো একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কাজ করেছি, আবার শত মানুষের সামনে সঞ্চালনা করেছি। নিজেকে ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যাওয়াটা শিখিয়েছে কিশোর আলো।
কিআড্ডায় আমার প্রথম আসা হয় ২০১৭ সালের জুন মাসে। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। সেই বাচ্চাটাকেও কিআ ভলান্টিয়ার হওয়ার সুযোগ দিল। একটা দায়িত্ব দিল। দায়িত্ব থেকে কাজ করে ফেলাটার যে আনন্দ, পেলাম যে আত্মবিশ্বাস, সেটা নিয়েই এখনো চেষ্টা করছি পৃথিবীটাকে আরও বড় করে দেখার। কিশোর আলোতে কখনো মনে হয়নি ‘কাজ’ করছি। কারণ, যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, তারা যেন প্রত্যেকে উৎসাহ, আনন্দ আর অনুপ্রেরণার মতো।
প্রিয় কিআ, আমার অনেক বড় পৃথিবীর একটা বিশাল অংশজুড়ে আছ তুমি। ঠিক অনেকটা ‘হোম’–এর মতো। শুভ জন্মদিন!