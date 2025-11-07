ঢাকা কলেজে তৃতীয় জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত

ঢাকা কলেজে তৃতীয় জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত
ঢাকা কলেজে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হয়েছে জাতীয় সাংস্কৃতিক উৎসব। এই উৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা কলেজ কালচারাল ক্লাব। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবের শিরোনাম ছিল ‘থার্ড ডিসিসিসি ন্যাশনাল কালচারাল ফিয়েস্তা-২০২৫’।
সংস্কৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে এই আয়োজন। ছিল অনলাইন ও অফলাইনে মোট ২৩টি পর্ব। অনলাইনে দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। এ ছাড়া ঢাকার ৫০টির বেশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।
ঢাকা কলেজ অডিটরিয়ামে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল ক্রিয়েটিভ রাইটিং, মুভি রিভিউ, ইফ ইউ ওয়্যারের মতো চমৎকার আয়োজন। পাশাপাশি নৃত্য, গান, থিয়েটার, ফটোগ্রাফি, ওয়াল ম্যাগাজিনের মতো আয়োজনও ছিল। এ ছাড়া ছিল ক্র্যাক দ্য রিডল, বেলুন পপ অ্যাক্ট, ট্রেজার হান্ট ও পাস দ্য কার্ড।
পাশাপাশি ছিল পাপেট শো ও সেলিিব্রটি টক। ক্লাবের নিজস্ব ক্ল৵াসিক্যাল পরিবেশনা, কলেজ ব্যান্ড শঙ্খচিলের সংগীত এবং ব্যান্ড কালকূটের প্রাণবন্ত পরিবেশনা দর্শক-অতিথিদের মুগ্ধ করেছে। দ্বিতীয় দিনে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজনের ম্যাগাজিন পার্টনার কিশোর আলো।