আরও

সম্পাদকীয় | সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম

আনিসুল হক Contributor image
আনিসুল হক
প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাহিত্যিক
কিশোর আলো সেপ্টেম্বর ২০২৫প্রচ্ছদ: আরাফাত করিম

১৯৩৫ সালে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল—পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য তাঁর কী কী প্রয়োজন? আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘একটা ডেস্ক, কিছু কাগজ আর একটা পেনসিল। সঙ্গে দরকার বড় একটা ময়লা কাগজ ফেলার ঝুড়ি, যেখানে আমার সব ভুল করা বা ভুলে ভরা কাগজগুলো ফেলব।’

এই কথাটা কিন্তু ভেবে দেখার মতো। প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম, পরীক্ষা আর ভুলকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীও জানতেন—সফলতার পথচলায় ভুল খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়।

চেষ্টা করতে গেলে ভুল হবেই। ভুল মানে তুমি চলছ, শিখছ। ভুল মানে তুমি থেমে নেই। তাই সাহস করে কাজ করো, ভুল করো, আবার উঠে দাঁড়াও।

মনে রেখো—বিন খালি হলে গবেষণা এগোয় না। প্রতিভার আরেক নাম হলো পরিশ্রম। ভুলভ্রান্তির ভেতর দিয়েই আমরা একদিন সঠিক পথ খুঁজে পাব।

আরও পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম প্রতীক রসুলের অনুপ্রেরণা কিশোর আলো

আরও থেকে আরও পড়ুন