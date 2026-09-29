কিআ ১৩
কিআর প্রতি আমার ভালোবাসা কখনোই কমে যাবে না
শুভ জন্মদিন। দেখতে দেখতে তোমার ১৩ বছর পূর্ণ হয়ে গেল। ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। তখন থেকেই আমি তোমার অন্ধভক্ত। এত বছর পরও তোমাকে কখনো জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয়নি। তাই এবার সম্পূর্ণ সাহসে জানিয়ে দিলাম, ‘শুভ জন্মদিন কিআ।’ এর আগে ‘আমরা সবাই রাজা’তে গল্প পাঠালেও তা ছাপা হয়নি। তাই বলে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কমে যাবে? কখনোই না। কিশোর সময় পার হলেও কিশোর আলো পড়া ছাড়ব না। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আনন্দে কাটুক তোমার জন্মবার্ষিকী।
আরিফুল ইসলাম রাফি
দশম শ্রেণি, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।