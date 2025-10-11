কিআ আমার অনুপ্রেরণা
কিআকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে পাতার পর পাতা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আমার বলা চলতেই থাকবে। আমার কাছে কিআ কেবলই একটি শব্দ নয়, বরং এর চেয়ে অনেক বেশি। আমার ধারণা, শুধু আমি নই, প্রত্যেক কিআ পাঠকের একই অনুভূতি। স্কুলজীবনে আমার কোনো বন্ধু ছিল না। এখনো মনে আছে, বন্ধুদের একে অপরকে বার্থডেতে গিফট দেওয়া দেখে কত রাতের পর রাত আমি কেঁদেছি কেবল একটা বন্ধুর জন্য। ঠিক সে সময়টাতেই ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভাইয়া আমার মন ভালো করার জন্য কিআ নিয়ে আসে। তার পর থেকে দীর্ঘ সাত বছরের যাত্রায় আমি ৯৬টিরও অধিক সংখ্যা জমিয়ে ফেলেছি। আমার মাধ্যমিক জীবনে আমি প্রথম কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং তার পেছনে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হলো কিআ। এখন জীবনের এই পর্যায়ে এসে নিজেকে কখনো একা মনে হয় না। কারণ, এখন তো আমি আর একা নই। বরং পুরো একটি কিআ পরিবারের সদস্য। যেখানে মানুষ কেবল স্বপ্ন দেখতে নয়, বরং স্বপ্নপূরণের একটা সোনালি যাত্রায় হেঁটে চলে। তাই কিআর এক যুগ পূর্তি কেবলই একটা সংখ্যা নয়, বরং প্রত্যেক কিআপ্রেমীর হৃদয়ে একটি স্বপ্নের বুনন। যা তাদের পৌঁছে দেয় আলোময় ভুবনে।
শুভ জন্মদিন! প্রিয় বন্ধু কিআ...
লেখক: শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাজীপুর