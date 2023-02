বারবার পড়ো

বহুত হয়েছে যুক্তির মাথা খাটানো। এবার একটু মজা করা যাক। পান বোঝো কি? খাওয়ার পান নয়, pun হলো সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ থেকে একটু মজা খুঁজে নেওয়া। যেমন make up শব্দের অর্থ তৈরি করাও হয়, আবার বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলাও হয়। সেখান থেকে আমরা বানাতে পারি Don’t ever believe an atom, they make up everything, এখন নিচের লেখাগুলো থেকে এ রকমই মজার কিছু বের করা যায়। দেখো তো পারো কি না?

(সূত্র: এটা একটা কাজের নাম)

D

N

A

T

S, D