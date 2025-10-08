টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে কী হয়

টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে কী হয়
কিশোর আলো: টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে কী হয়
কিশোর আলো:
সেকশন: কিশোর আলো:
ট্যাগ:
ছবি: টুথপেস্ট
ক্যাপশন: টুথপেস্ট
একসাপট + সোশ্যাল:
মেটা:
দাঁতের যত্ন নেওয়া প্রতিদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস। কিন্তু অনেক সময় ছোট শিশুরা মজার স্বাদের কারণে টুথপেস্ট গিলে ফেলে। এখন প্রশ্ন, টুথপেস্ট খেয়ে ফেললে কী হয়?
টুথপেস্টে থাকা সোডিয়াম ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেল শক্ত করতে সাহায্য করে, ক্ষয় রোধ করে। তবে এটি একটি রাসায়নিক পদার্থ, যা অল্প পরিমাণে নিরাপদ হলেও অতিরিক্ত হলে ক্ষতিকর হতে পারে।
টুথপেস্ট গিলে ফেলার ফলাফল
—অল্প পরিমাণে গিলে ফেললে সাধারণত কোনো সমস্যা হয় না।
—অধিক পরিমাণে গিলে ফেললে পেটে ব্যথা, বমি, বমি ভাব ও অস্বস্তি হতে পারে।
—শিশুদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফ্লোরাইড গ্রহণ করলে ফ্লোরোসিস হতে পারে। এটা হলো, দাঁতে স্থায়ী সাদা দাগ বা ক্ষয়।
ফ্লোরাইড কেন জরুরি
ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলকে মজবুত করে। ক্ষয় প্রতিরোধ করে। ক্যাভিটি কমাতে সাহায্য করে। এ জন্য অধিকাংশ টুথপেস্টে এটি ব্যবহার করা হয়। তাই টুথপেস্টে ফ্লোরাইড থাকাই ভালো।
বেশি খেয়ে ফেললে কী করবেন
যদি আপনার শিশু বেশি পরিমাণ টুথপেস্ট গিলে ফেলে বা অসুস্থ বোধ করে তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।
এড়ানোর উপায়
—বয়স অনুযায়ী টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হবে। ছোটদের জন্য কম ফ্লোরাইডযুক্ত টুথপেস্ট আনতে হবে।
—খুব ছোট শিশুর জন্য ফ্লোরাইডমুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করুন। যতক্ষণ না তারা স্পষ্টভাবে থুতু ফেলতে শিখছে।
—লেবেল মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। কারণ, শিশুদের কিছু টুথপেস্টে বেশি পরিমাণ ফ্লোরাইড থাকে।
—আট বছর বয়স পর্যন্ত ব্রাশিংয়ে মা–বাবার তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।
—টুথপেস্ট শিশুর নাগালে রাখবেন না।
—ছোট শিশুদের জন্য টুথপেস্টের পরিমাণ রাখুন ধানের দানা বা চাল দানার মতো।
শেষ কথা
টুথপেস্টের ফ্লোরাইড দাঁতের জন্য উপকারী। কিন্তু বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলা নিরাপদ নয়। বাবা-মায়েদের দায়িত্ব হলো সঠিক পরিমাণ টুথপেস্টের ব্যবহার নিশ্চিত করা। শিশুদের ব্রাশ করার সময় তত্ত্বাবধান করা।