অ্যারোপ্লেন পেছনে চলতে পারে না কেন
তুমি কি কখনো দেখেছ, কোনো অ্যারোপ্লেন পেছনের দিকে চলতে শুরু করেছে? যেমন গাড়ি রিভার্স গিয়ার দিয়ে পিছিয়ে যায়, তেমন করে?
না, তাই তো! কারণ, অ্যারোপ্লেনে ‘রিভার্স গিয়ার’ বলে কিছু নেই।
কিন্তু কেন?
চলো, জানি একে একে—
গাড়ি বা মোটরসাইকেল চলে চাকার ঘূর্ণনে। চালক চাইলে সহজেই চাকা উল্টো ঘোরাতে পারেন—ব্যস, গাড়ি পেছনের দিকে চলল।
কিন্তু অ্যারোপ্লেন চলে ইঞ্জিন দিয়ে বাতাসে ধাক্কা মেরে। যাকে বলে থ্রাস্ট। জেট ইঞ্জিন সামনে থেকে বাতাস টেনে নেয়। তারপর পেছনে প্রচণ্ড জোরে ঠেলে দেয়। এই পেছনের দিকের ঠেলাই অ্যারোপ্লেনকে সামনে এগিয়ে নেয়।
এখন যদি পেছনে যেতে হয়?
অ্যারোপ্লেনের ইঞ্জিন তো উল্টো ঘুরতে পারে না। আর পেছনে ঠেলা দিলে অ্যারোপ্লেন আসলে আরও সামনে ছুটে যাবে। তাই পেছনে চলার জন্য অ্যারোপ্লেনের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা নেই।
তাহলে বিমানবন্দরের টারমাকে অ্যারোপ্লেন কীভাবে নিজেকে পিছিয়ে নেয়?
বিমানবন্দরের টারমাকে ছোট ছোট শক্তিশালী গাড়ি থাকে। এগুলোকে বলে পুশব্যাক ট্রাক বা টাগ। তারা অ্যারোপ্লেনের সামনের চাকায় হুক লাগিয়ে ধীরে ধীরে সেটিকে পেছনে ঠেলে দেয়। ঠিক যেমন খেলনা গাড়িকে হাত দিয়ে পেছনে ঠেলে দেয়।
অতএব, যখন তুমি কোনো অ্যারোপ্লেনকে টারমাকে পেছনে যেতে দেখো, জানবে, ওটা কিন্তু নিজের ইঞ্জিনে নয়, অন্যের ঠেলায় পেছন ফিরেছে।
তবে অ্যারোপ্লেন আকাশে উঠলে তাকে কার কেউ পেছন টানতে পারে না। তখন সেটি কেবল সামনে, আরও সামনে এগিয়ে চলে। ঠিক তোমার স্বপ্নের মতোই!