বাবার পথেই হাঁটছেন রোনালদো জুনিয়র

বাবার পথেই হাঁটছেন রোনালদো জুনিয়র
ফুটবল ক্যারিয়ারে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শেষ ইচ্ছা কী? নিজের ছেলের সঙ্গে খেলা। রোনালদো এ কথা জানিয়েছিলেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। রোনালদো জুনিয়রও সেই স্বপ্ন পূরণের পথে হাঁটছেন। যুব দলে থাকতেই দুটি শিরোপা জিতেছেন রোনালদো জুনিয়র। পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৫–এর পর অনূর্ধ্ব-১৬ দলের হয়েও শিরোপা জিতেছেন রোনালদো জুনিয়র।
সন্তানকে কাছছাড়া করেননি রোনালদো। তাই তো ক্লাবে তাঁর দল আল নাসরের সঙ্গেই থাকেন রোনালদো জুনিয়র। বাবার মতোই উইঙ্গার হিসেবে খেলছেন, বাঁ পাশ দিয়ে ডিফেন্ডারদের নাকানিচুবানি খাওয়াতে ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছেন ওস্তাদ। খেলেন আল নাসরের একাডেমি দলে, বছরের শুরুতে তাঁকে ডাকা হয়েছিল পর্তুগাল অনূর্ধ্ব-১৫ দলেও। বাবার প্রতিভা যে পেয়েছেন, তার দেখা মিলেছে সেখানে। অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে চারটি ম্যাচ খেলেছেন। যদিও তাঁকে কোচ সুযোগ দিয়েছেন বেঞ্চ থেকে। পুরো ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু একটি ম্যাচে ছিলেন শুরুর একাদশে। আর সেই ম্যাচেই চমক দেখেছে দল। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে দুই গোল করেন রোনালদো জুনিয়র।
টুর্নামেন্টের ফাইনালে রোনালদো জুনিয়রের ওপর ভরসা রেখেছিলেন কোচ। হতাশ করেননি বিন্দুমাত্র। ম্যাচের ১৩ মিনিটেই দুর্দান্ত এক শটে বল জালে জড়ান ছোট রোনালদো। দ্বিতীয় গোল আসে দ্বিতীয়ার্ধে। বলা বাহুল্য, অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ম্যাচগুলো ছিল ৮০ মিনিটের, ৪০ মিনিটের একটি হাফ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুর্দান্ত এক হেড দিয়ে নিজের আর দলের দ্বিতীয় গোল নিশ্চিত করেন রোনালদো জুনিয়র। ডি-বক্সের ভেতরে তাঁর জন্য একেবারে বল বানিয়েই দিয়েছিলেন সতীর্থ। ৫৪ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন কোচ। শেষ পর্যন্ত ক্রোয়েশিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ভ্লাতকো মার্কোভিচ টুর্নামেন্টের শিরোপা জেতে পর্তুগাল।
পারফরম্যান্স দেখেই রোনালদো জুনিয়রকে দলে ডাকে অনূর্ধ্ব-১৬ দল। তুরস্ক অনূর্ধ্ব-১৬ দলের বিপক্ষে হয় অভিষেক। অভিষেকে তেমন কিছু করতে না পারলেও পরের ম্যাচে ঠিকই সুযোগ পান প্রথম একাদশে। ওয়েলস অনূর্ধ্ব-১৬ দলের বিপক্ষে দেখা মেলে ছোট রোনালদোর পারফরম্যান্স। অনূর্ধ্ব-১৫ দলে ‘৭’ নম্বর জার্সি পেলেও এখানে খেলেছেন ‘২৩’ নম্বর জার্সি পরে। তাতে খেলার ধার কমেনি। ৪১ মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন দুর্দান্ত এক ফিনিশে। ৬০ মিনিটে তাঁকে উঠিয়ে নেন কোচ।
তৃতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ মিনিটে নেমেছিলেন মাঠে। ততক্ষণে দল পেয়ে গিয়েছে জয়ের দেখা। ফেডারেশনস কাপে এক গোল করে রোনালদো জুনিয়র দলকে এনে দিয়েছেন শিরোপা।
বয়সটা মাত্র ১৫, এর মধ্যেই পর্তুগালের হয়ে দুটি শিরোপা জিতে নিয়েছেন রোনালদো জুনিয়র। এত কম বয়সে বড় রোনালদোও নিজের যুব দলের ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ করতে পারেননি। রোনালদো জুনিয়র কত দূর যাবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ফুটবলের সঙ্গে থাকলে যে অনেক কিছু অর্জন করতে পারবেন, তা হয়তো এখনই বলে দেওয়া যাচ্ছে।