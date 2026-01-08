বিশ্বের প্রথম লিগ বিজয়ী প্রেস্টন কি আবার প্রিমিয়ার লিগে ফিরবে
ইংল্যান্ডের প্রেস্টন নর্থ এন্ড এফসি নামের একটি ফুটবল দল আবার আলোচনায় উঠে এসেছে। দলটি এখন ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ বা দ্বিতীয় বিভাগের লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই করছে। যদিও বর্তমানে তারা পয়েন্ট টেবিলের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে, তবু প্রিয় ক্লাবটিকে আবারও শীর্ষ পর্যায়ে দেখার স্বপ্ন দেখছেন সমর্থকেরা।
প্রেস্টন যদি চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা দুটি দলের একটি হতে পারে, তাহলে দলটি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উঠে আবার এক ইতিহাস রচনা করবে। যদি সরাসরি প্রথম দুটি দলের একটি না হতে পারে, তাহলেও আশা আছে। ছয় নম্বরের মধ্যে থাকতে পারলেও দলটির সুযোগ থাকবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের তৃতীয় দল হিসেবে নির্ধারিত প্রমোশন প্লে-অফ খেলার। তবে বর্তমান পয়েন্ট টেবিল অনুযায়ী, সেরা ছয়ে ফিরতে হলে তাদের সামনের ম্যাচগুলোতে অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।
এ বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ তার অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়েছে। কাজেই এখনই নিশ্চিত করে বলা যাবে না প্রেস্টন নর্থ এন্ড এবার প্রিমিয়ার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ইতিহাস রচনা করতে পারবে কি না। তবে প্রেস্টন নর্থ এন্ডের যে গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে, তা জানলে যেকোনো ফুটবলপ্রেমী চমকে উঠবেন। বিশ্বের প্রথম ফুটবল লিগের প্রথম চ্যাম্পিয়ন ছিল তারা।
১৮৮৮ সালে ব্রিটেনে প্রথম ফুটবল লিগ চালু হয়। এটাই ছিল বিশ্বের প্রথম কোনো অফিশিয়াল ফুটবল লিগ। অ্যাস্টন ভিলার তৎকালীন ডিরেক্টর উইলিয়াম ম্যাকগ্রেগর ফুটবল ক্লাবগুলোকে নিয়ে একটি লিগ আয়োজনের প্রস্তাব করেন। ১৮৮৮ সালে ইংল্যান্ডের ১২টি ক্লাব মিলে শুরু করে এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট।
টুর্নামেন্টের ফরম্যাট এতটাই আধুনিক ছিল যে এখনো বিশ্বের প্রায় সব ফুটবল লিগ সেটা অনুসরণ করে। প্রতিটি দল নিজ মাঠে একটি এবং প্রতিপক্ষের মাঠে গিয়ে একটি ম্যাচ খেলে থাকে। তখন নিয়ম ছিল জয়ের জন্য ২ পয়েন্ট (যা বর্তমানে ৩), ড্রয়ের জন্য ১ এবং পরাজয়ে কোনো পয়েন্ট নেই।
বিশ্বের প্রথম লিগের সেই প্রতিষ্ঠাতা ১২টি ক্লাব হলো—প্রেস্টন নর্থ এন্ড, এক্রিংটন এফসি, অ্যাস্টন ভিলা, ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স, বোল্টন ওয়ান্ডারার্স, বার্নলি, ডার্বি কাউন্টি, এভারটন, নটস কাউন্টি, স্টোক সিটি, ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন এবং উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স। এর মধ্যে এক্রিংটন এফসি ক্লাবটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বাকিদের প্রায় সবাই বিভিন্ন সময়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে। বর্তমানে অ্যাস্টন ভিলা, এভারটন ও উলভসের মতো দলগুলো প্রিমিয়ার লিগে দাপট দেখাচ্ছে।
বিশ্বের এই প্রথম লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল প্রেস্টন নর্থ এন্ড। শুধু তা–ই নয়, সেবার এফএ কাপেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রথম ‘ডাবল’ বিজয়ী ক্লাব হচ্ছে প্রেস্টন। তাদের রূপকথার গল্প এখানেই শেষ নয়, পরের বছরও তারা লিগ শিরোপা জয় করে। যেহেতু কোনো ম্যাচ না হেরে তারা প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল, তাই দলটিকে ডাকা হতো ‘ইনভিনসিবল’ বা অদম্য নামে। এই নামে এখনো ফুটবল ইতিহাসে তারা অমর হয়ে আছে।
১৯৬০-৬১ মৌসুমের পর প্রেস্টন নর্থ এন্ড আর কখনো ইংল্যান্ডের প্রথম বিভাগ বা বর্তমানের প্রিমিয়ার লিগে ফিরতে পারেনি। এবার বা ভবিষ্যতে যদি তারা প্রিমিয়ার লিগে উঠতে পারে, তবে ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগ ফিরে পাবে সেই অদম্য ও ঐতিহাসিক ক্লাবটিকে, যারা একদিন ফুটবল বিশ্বের পথপ্রদর্শক হিসেবে ইতিহাস রচনা করেছিল।