কিশোরী ফুটবলারদের সঙ্গে থাকবে কিশোর আলো

ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙাটুঙ্গি গ্রাম। এখানে আছে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি। এই অ্যাকাডেমির ৭০ জন কিশোরী ফুটবলারকে কিশোর আলো এক বছরব্যাপী বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ৭ অক্টোবর ২০২৫ কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক কিশোর আলো টিম নিয়ে এই অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসের বৃত্তির অর্থ কিশোরীদের হাতে তুলে দেন কিশোর আলোর সম্পাদক। কিশোরীদের বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হওয়ার অঙ্গীকার করেন। এই অদম্য মেয়েদের মধ্য থেকেই জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন নারী ফুটবলার স্বপ্না ও সাগরিকার মতো তারকা খেলোয়াড়েরা। ছবিতে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে কিশোর আলোর আয়োজন। ছবি তুলেছেন মঈনুল ইসলাম, প্রথম আলোর আলোকচিত্রী, রংপুর
৭ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে কিশোর আলো সম্পাদক আনিসুল হক ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার রাঙাটুঙ্গি ফুটবল অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হন। তিনি জানান, এখন এই ক্লাবের পাশে থাকবে কিশোর আলো।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
অ্যাকাডেমির খুদে ফুটবলার নাচে বরণ করে নেন অতিথীদের
ছবি: মঈনুল ইসলাম
রাঙাটুঙ্গির এক কিশোরী ফুটবল খেলায় দক্ষতা দেখাতে ফুটবলকে মাথার ওপর রেখে দেয়
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১ অক্টোবর ছিল কিশোর আলোর জন্মদিন। কিশোর আলোর জন্মদিনের কেক কাটার একটি অনুষ্ঠান হয় রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়দের সঙ্গে
ছবি: মঈনুল ইসলাম
১ অক্টোবর ২০২৫, কিশোর আলোর ১২তম জন্মবার্ষিকী। কেকের ওপরের লেখা সে কথাই মনে করিয়ে দিল
ছবি: মঈনুল ইসলাম
মাঠে জড়ো হওয়া কিশোরীদের জন্য ছিল উপহার
ছবি: মঈনুল ইসলাম
কিশোর আলো সম্পাদকের (মাঝে) সঙ্গে অ্যাকাডেমির পরিচালক তাজুল ইসলাম (বাঁয়ে), তিনিই এই কিশোরীদের নিয়ে ফুটবল খেলায় এগিয়ে চলছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলার দক্ষতা অর্জন করছে রাঙাটুঙ্গির কিশোরীরা।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
বৃত্তির টাকা হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত রাঙাটুঙ্গির কিশোরী ফুটবলাররা।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
হয়ে যাক একটি ফুটবল প্র্যাকটিস ম্যাচ। রাঙাটুঙ্গির ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির মাঠে এমনই দেখা গেল।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
খেলা চলছে, দর্শক হয়ে আছে তিন শিশু, ওরাও এই ক্লাবের সদস্য।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির কিশোরীরা নিজেদের মাঠে ফুটবল প্র্যাকটিস করছে।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
রাঙাটুঙ্গি গ্রামের বিশাল ফাঁকা মাঠ, যার এক পাশে অশ্বত্থ গাছ। এখানেই ফুটবল খেলা অনুশীলন করে কিশোরীরা।
ছবি: মঈনুল ইসলাম
