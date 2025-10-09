কিশোরী ফুটবলারদের সঙ্গে থাকবে কিশোর আলো
ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙাটুঙ্গি গ্রাম। এখানে আছে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমি। এই অ্যাকাডেমির ৭০ জন কিশোরী ফুটবলারকে কিশোর আলো এক বছরব্যাপী বৃত্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ৭ অক্টোবর ২০২৫ কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক কিশোর আলো টিম নিয়ে এই অ্যাকাডেমিতে উপস্থিত হন। অক্টোবর মাসের বৃত্তির অর্থ কিশোরীদের হাতে তুলে দেন কিশোর আলোর সম্পাদক। কিশোরীদের বাংলাদেশের নারী ফুটবলের জাতীয় দলে খেলার স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হওয়ার অঙ্গীকার করেন। এই অদম্য মেয়েদের মধ্য থেকেই জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন নারী ফুটবলার স্বপ্না ও সাগরিকার মতো তারকা খেলোয়াড়েরা। ছবিতে রাঙাটুঙ্গি ইউনাইটেড ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে কিশোর আলোর আয়োজন। ছবি তুলেছেন মঈনুল ইসলাম, প্রথম আলোর আলোকচিত্রী, রংপুর
