কুকুরেলার হোঁচটে কেন ধাক্কা খেল পুমা

দুই দিন পরে ইন্সটাগ্রামে পুমা ফুটবলের পেইজ থেকে এল এক ভিডিও। ফুটবল মাঠ মুছতে মুছতে এগুচ্ছেন কুকুরেলা, পাশে ‘ওয়েট ফ্লোর’ সাইন। সঙ্গে ‘সাবধান! ওয়েট ফ্লোর’ সাইনের সঙ্গে কুকুরেলার এক ছবি। সেই ছবির ক্যাপশনে লেখা ‘It’s not how you slip, it’s how you bounce back.’ হোঁচট খাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ না, বরং কীভাবে ফিরে এসেছ সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কুকুরেলা শুধু বার্তা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, প্রমাণ করেছেন মাঠেও। বুট বদলে সেদিনই জানান দিয়েছিলেন, সামান্য বুট তার ফর্মে প্রভাব ফেলতে পারবে না। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে তার আরও বড় প্রমাণ পেল প্রিমিয়ার লিগ।