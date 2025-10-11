ওয়ানডে বিশ্বকাপে কি সুযোগ পাবে বাংলাদেশ?

ওয়ানডে বিশ্বকাপে কি সুযোগ পাবে বাংলাদেশ?
টি-টোয়েন্টি সিরিজটা যতটা ভালো গিয়েছিল বাংলাদেশের জন্য, আফগানদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের সূচনা হয়েছে ঠিক ততটাই বাজে। প্রথম ম্যাচেই পাঁচ উইকেটে হেরে পিছিয়ে পড়েছে ০-১ ব্যবধানে। আর এরপরেই প্রশ্ন জেগেছে ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের মনে, বাংলাদেশ পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলতে পারবে তো?
ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর বসতে চলেছে ২০২৭ সালে, তিন দেশ মিলে। পুরো দুই দশক পর আবারও বিশ্বকাপ ফিরছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সঙ্গে রয়েছে জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার ৮টি, নামিবিয়ার ৩টি আর জিম্বাবুয়ের ২টি মাঠে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। তিন দেশ মিলে আয়জন করায় বিশ্বকাপের ফরম্যাট আর কোয়ালিফিকেশনেও এসেছে সামানয় পরিবর্তন। আর তা নিয়েই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে সকলের কপালে।
এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিবে মোট ১৪টি দল। সাতটি করে দল নিয়ে হবে দুইটি গ্রুপ। দুই গ্রুপের শীর্ষ তিন দল সুযোগ পাবে সুপার সিক্সে। সুপার সিক্সে মুখোমুখি হবে একে অপরের। সেখান থেকে শীর্ষ চার দল যাবে সেমিতে। এরপর ফাইনাল।
বিশ্বকাপে স্বাগতিক হিসেবে ইতোমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে। স্বাগতিক হলেও আইসিসির পূর্ণ সদস্য না হওয়ায় জায়গা হয়নি নামিবিয়ার। তাদের খেলতে হবে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। বাকি ১২টি দলের মধ্যে ৮টি দল সুযোগ পাবে সরাসরি। সেটা নির্ভর করবে র্যাংকিংয়ের ওপর। স্বাগতিক বাদে শীর্ষ আটটি দল বিশ্বকাপ সুযোগ পাবে সরাসরি। আর যারা সেই তালিকার বাইরে থাকবে, তাদের খেলতে হবে বাছাইপর্ব।
এবার র্যাংকিংয়ের দিকে নজর দেওয়া যাক। বর্তমান র্যাংকিং অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা আছে ৬ নম্বরে, জিম্বাবুয়ে ১১ নম্বরে। দুই দল সরাসরি সুযোগ পাওয়ায় র্যাংকিংয়ের ১ থেকে ৯ নম্বর অবস্থানে থাকা দলগুলো সরাসরি সুযোগ পাবে। আর ১০ এবং ১২ নম্বরে থাকা দল যাবে বাছাইপর্বে। বর্তমান র্যাংকিংয়ে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১০। বাংলাদেশের ওপরে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড, ৭৬ ও ৮৮ পয়েন্ট নিয়ে। বাংলাদেশের পক্ষে ইংল্যান্ডকে ছোঁয়া সম্ভব না হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সরানোর একটা সুযোগ আছে। কিন্তু সেটাও আস্তে আস্তে হাতছাড়া হওয়ার পথে।
আফগানিস্তান বর্তমানে আছে ষষ্ঠ অবস্থানে, ৯৩ পয়েন্ট নিয়ে। বাংলাদেশের সঙ্গে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে তারা। অন্যদিকে বাংলাদেশের হাতে রয়েছে সর্বসাকুল্যে মাত্র পাঁচটি ম্যাচ। আফগানিস্তানের সঙ্গে দুইটি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে তিনটি। টাইগারদের মূল লড়াইটাও এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গেই। র্যাংকিংয়ে এগোতে হলে বাংলাদেশের এই পাঁচ ম্যাচ জয়ের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সামনে সুযোগ আছে এই সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জেতার। র্যাংকিংয়ে এগোতে হলে এই সিরিজ জয়ের বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই বাংলাদেশের সামনে। এরপর রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সিরিজ। নিজেদের মাটিতে সেই সিরিজেও বাংলাদেশের সামনে একটা পথই খোলা আছে–জয়। বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ পেতে হলে আগামী পাঁচ ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প নেই বাংলাদেশের সামনে। তাহলেই একমাত্র কোনো যদি কিন্তুর মারপ্যাঁচে পড়তে হবে না বাংলাদেশকে।
নইলে বিশ্বকাপ খেলতে হলে বাংলাদেশকে যেতে হবে বাছাইপর্বে। অন্যান্য বাছাইপর্ব থেকে আসা দলগুলোকে সরিয়ে জায়গা করে নিতে হবে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে। ১৯৯৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কখনও এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি বাংলাদেশ।