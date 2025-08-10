রোনালদোর দলের মুকুট গেল কোথায়

রোনালদোর দলের মুকুট গেল কোথায়
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছেন প্রায় আড়াই বছর হতে চলল। এর পর থেকেই বদলে গেছে সৌদি লিগের চিত্র। একের পর এক তারকা পাড়ি জমিয়েছেন, বেড়েছে সৌদি লিগের মানও। ক্লাব বিশ্বকাপে হেভিওয়েট দলগুলোর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছে সৌদির দলগুলো। সৌদি লিগের দলগুলো ঠিক যতটা তর তর করে উন্নতি করছে, আল নাসর যেন তার ছিটেফোঁটাও অর্জন করতে পারছিল না। সে জন্যই বোধ হয় নিজেদের সামনে নিয়ে এল নতুন রূপে।
ক্লাবের ৭০তম জন্মদিন উপলক্ষে আল নাসর উদ্বোধন করেছে নিজেদের নতুন লোগো। কিছুদিন আগে দলের অফিশিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে একটা ভিডিও পোস্ট করে আল নাসর। সেখানে মনে করিয়ে দেওয়া হয় তাদের ৭০ বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্য সম্পর্কে। আর সেখানেই ঘোষণা দেওয়া হয়, বদলে যাচ্ছে আল নাসরের লোগো। কী কী পরিবর্তন থাকছে সেই নতুন লোগোতে, দেখে নেওয়া যাক একনজরে।
সবার আগেই চোখে পড়বে আল নাসরের আইকনিক মুকুট। তাদের লোগোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এই মুকুট। নতুন লোগো থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে সেই মুকুট। অনেকেই মজা করে বলছেন, বহুদিন ধরে শিরোপার দেখা না পাওয়ায় হয়তো মুকুট নিজে থেকেই নামিয়ে রেখেছে তারা। বলাটা অস্বভাবিক নয়। ২০২৩ সাল থেকে নতুন কোনো শিরোপার দেখা পায়নি তারা। রোনালদোকে দলে ভেড়ানোর পর যে পরিবর্তন আশা করেছিল আল নাসর, তার কোনোটাই হয়নি। দলের ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়েছে বটে; কিন্তু সব শিরোপাতে তাদের বাগড়া দিয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলাল।
মুকুটের সঙ্গে সঙ্গে লেখা ও রঙেও এসেছে পরিবর্তন। নীল রঙের শেড বদলে করা হয়েছে নেভি ব্লু। এ ছাড়া দলের ক্রেস্টে এখন আর আল নাসর লেখা থাকছে না। বরং লেখা থাকছে শুধু ‘নাসর’। আরবিতে ‘নাসর’ শব্দের অর্থ জয়ী। এ ছাড়া নিচে থাকা ‘ফুটবল ক্লাব’ লেখার বদলে আসছে রিয়াদ ১৯৫৫। নিজেদের শহর আর ক্লাব তৈরির সালকে আরও ভালোভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করতে চায় তারা।
তবে লোগোর ভেতর থাকা স্বর্ণালি আরব মরুভূমি ও অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার কোনো পরিবর্তন আসেনি। সেগুলো আছে আগের মতোই। ব্যাচের ঠিক মাঝখানে আরবিতে লেখা আছে ‘নাসর’। ৭০ বছরের ঐতিহ্যকে এভাবেই স্বাগত জানিয়েছে তারা।
এর আগেও বেশ কয়েকবার লোগো পরিবর্তন হয়েছে তাদের। শেষ ২০২০ সালে তাদের লোগোর পাশ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়ে স্বর্ণালি পাতা। তবে আরব মরুভূমি ও পেনিনসুলার ছবি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই ১৯৭০ সাল থেকেই। নিজের আবাসভূমি আর ঐতিহ্য সব সময় অন্তরে ধারণ করে রেখেছে তারা।
১৯৫৫ সালে আল-জাবা ভাইদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল আল নাসরের যাত্রা। আস্তে আস্তে সেখান থেকে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ক্লাবে পরিণত হয়েছে তারা। রোনালদোর আগমনের পর থেকে তো বদলে গেছে তাদের ক্লাবের চিত্র। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় ও আইকনিক ক্লাব হিসেবে এখন তাদের হাঁকডাক। ক্লাব বিশ্বকাপে (পুরোনো ফরম্যাটে) অংশ নেওয়া প্রথম এশিয়ান ক্লাবও ছিল তারা। সব মিলিয়ে তাদের এই পরিবর্তন যেন বিশ্বকে নতুন করে জানান দেওয়া—নতুন ভাবে শুরু করছে তারা। রোনালদোর সঙ্গে দুই বছরের নতুন চুক্তি আর নিত্যনতুন খেলোয়াড়ের আগমনে বদলে যাবে আল নাসর, সেটাই আশা ভক্তদের