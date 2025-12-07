এখন কেন সব ডিভাইসে ইউএসবি–সি পোর্ট
এখন নতুন স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ বা হেডফোন কেনার সময় আমরা প্রায়ই দেখি একই ধরনের চার্জিং পোর্ট। মনে হয়, সব জায়গায় যেন ইউএসবি–সি দখল করে ফেলেছে। আসলে এটা শুধুই ফ্যাশনের বিষয় নয়, ইউএসবি–সি পোর্ট হচ্ছে এমন একটি সংযোগব্যবস্থা, যা এক তারে (কেব্ল) অনেক কাজ করতে পারে।
আগে চার্জ দেওয়া, ডেটা ট্রান্সফার বা ভিডিও দেখানোর জন্য আলাদা আলাদা তারযুক্ত পোর্ট লাগত। এখন একটি ইউএসবি–সি কেব্ল দিয়ে স্মার্টফোনে চার্জ দেওয়া যায়, কম্পিউটার থেকে বড় ফাইল কপি করা যায়, এমনকি মনিটরে ছবি দেখানো যায়।
আরও সুবিধা হলো, এ পোর্ট উল্টো ও সিধা—দুই দিকেই ব্যবহার করা যায়। ফলে ভুল করে উল্টো লাগিয়ে পোর্ট নষ্ট হওয়ার ঝামেলা কম।
ইউএসবি–সি দ্রুত চার্জিং সমর্থন করে। এটি দিয়ে সাধারণ স্মার্টফোন থেকে শুরু করে বড় ল্যাপটপ পর্যন্ত চার্জ দেওয়া যায়। বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারায় কোম্পানিগুলো আলাদা আলাদা চার্জার তৈরি না করে এখন এক স্ট্যান্ডার্ডেই থাকতে চায়।
আরও একটি বড় কারণ, পরিবেশ। ইউরোপের দেশগুলো চাইছে, সব কোম্পানি যেন তাদের স্মার্টফোনে একই ধরনের চার্জিং পোর্ট ব্যবহার করে। এতে পুরোনো চার্জার ও তার ফেলে দেওয়া বর্জ্য কমবে। একই সঙ্গে কোম্পানিগুলো সব দেশে একই ডিজাইনের ডিভাইস পাঠাতে পারবে।
সব মিলিয়ে ইউএসবি–সি হয়ে উঠেছে সহজ, ব্যবহারবান্ধব ও ভবিষ্যতের উপযোগী সমাধান। স্কুল ব্যাগে, বাসার টেবিলে কিংবা ভ্রমণের ব্যাগে এখন একটিমাত্র কেব্ল থাকলেই চলে। প্রযুক্তির জগতে এখন তারকাখ্যাতি কার হাতে? চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়—ইউএসবি–সি পোর্ট।