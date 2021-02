পায়ে পায়ে ৬৪ জেলা

২৫ অক্টোবরের সেই কুয়াশাছন্ন সকালে যে পথচলা শুরু হয়েছিল পঞ্চগড়ের ০ (শূন্য) কিলোমিটার থেকে, সে পথচলা থেমেছে ৬৪তম দিনে কক্সবাজার শহরের ০ (শূন্য) কিলোমিটারে এসে। পঞ্চগড়ে যে আমি শুরুর পয়েন্টে একটা ছবি তোলার জন্য মানুষ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, সেই আমিই কক্সবাজারে হাঁটা শেষ করেছি আমার পাশে জনা পঞ্চাশেক মানুষ নিয়ে। আমার এই পদযাত্রায় বেরোনোর আগে আমাদের ডাইনিং টেবিলে বসে যখন এই পদযাত্রা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব কি না, সেটা নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, আমার বাবা তখন কথাচ্ছলে বলেছিলেন, ‘Nothing is impossible to your willing mind.’ পুরো রাস্তাজুড়ে আমার ঠিক এ কথাই মনে হয়েছে। অনেকেই জানতে চাচ্ছিলেন এ রকম পাগলামি আসলেই সম্ভব কি না। আমার তখন এ কথাটাই মনে হতো বারবার। জীবনে টানা ১০ কিলোমিটার না হাঁটা ক্লান্তিও উইলিং মাইন্ড নিয়েই এক দিনে পাড়ি দিয়েছে ৩৫ কিলোমিটারের বেশি পথ। মানুষ আসলেই জানে না তার সামর্থ্য কতটুকু। না জানার ফলে তার শারীরিক–মানসিক সামর্থ্যের অধিকাংশই সে ব্যবহার করতে পারে না। টানা ৬৪ দিনে ৬৪টি জেলা ঘুরে শেষ দিনে সবকিছুই খানিকটা শূন্য শূন্য বলেই মনে হচ্ছিল। কাল থেকে অপেক্ষায় নেই কোনো নতুন পথ, নেই নতুন কোনো অভিজ্ঞতা, নতুন কোনো মুখের সঙ্গেও হাসি বিনিময় করা হবে না চলতি পথে। গন্তব্যে পৌঁছে বারবার মনে পড়ছিল ট্রাভেলিংয়ের সেই অপ্তবাক্যটাই ‘It’s all about the journey, not about the destination.’