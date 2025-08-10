শুরু হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ মুভির শুটিং

শুরু হয়েছে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ মুভির শুটিং
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত কিছু ছবি ও ভিডিও-তে দেখা গেছে, স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে স্পাইডার-ম্যানের পোশাকে শুটিং করছেন অভিনেতা টম হল্যান্ড। বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তিনি তাঁর নতুন সিনেমা ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’-এর শুটিংয়ের জন্য গ্লাসগোতে রয়েছেন। গত ১ আগস্ট শুক্রবার, থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় এই সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে। টম হল্যান্ড সেখানে ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে দেখাও করেছেন।
ব্লকবাস্টার এই মার্ভেল মুভির শুটিংয়ের জন্য শহরের কিছু অংশকে নিউইয়র্ক সিটির মতো করে সাজানো হয়েছে। রবিবার অভিনেতা টম হল্যান্ডকে স্পাইডার-ম্যানের পোশাকে একটি অ্যাকশন দৃশ্যে শুটিং করতে দেখা গেছে। শুটিং শেষে তিনি প্রায় ১০০ জন উৎসুক দর্শকের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। নতুন এই মুভির শুটিংয়ের জন্য গ্লাসগো শহরের কেন্দ্রস্থলের বড় একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে শহরবাসীকে যানজট এবং চলাচলে বিঘ্ন ঘটার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।
মূলত, নিউইয়র্কে সিনেমার শুটিংয়ের খরচ অনেক বেশি। আর সেখানে ট্র্যাফিকের কারণে কাজ করাও কঠিন। অন্যদিকে, গ্লাসগোতে শুটিং করলে নির্মাতাদের খরচ অনেক কম হয়। একই সঙ্গে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে রাস্তা বন্ধ করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দ্রুত পাওয়া যায়। যা কার্যকর করতে অনেক সহযোগিতা করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এতে বড় অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করা সহজ হয়ে যায়। এসব কারণেই নিউইয়র্কের দৃশ্যগুলো গ্লাসগোতে শুটিং করা হয়।
মার্ভেল এন্টারটেইনমেন্ট সম্প্রতি তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ সিনেমার জন্য টম হল্যান্ডের নতুন স্যুটের দুটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওগুলো দেখে ভক্তদের মধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। টম হল্যান্ডের নতুন এই স্যুটে অ্যান্ড্রু গারফিল্ড এবং টোবি ম্যাগুইয়ারের স্যুটের মতো সত্যিকারের মাকড়সার জাল দেখা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, নতুন স্যুটের সামনের ও পেছনের স্পাইডার-ম্যান লোগোর মধ্যেও আগের দুই স্পাইডার-ম্যানের স্যুটের লোগোর বেশ কিছু মিল খুঁজে দেখা গেছে। এতদিন পর্যন্ত দর্শকরা টম হল্যান্ডের স্যুটে শুধু প্রিন্ট মাকড়সার জালের ডিজাইন দেখে আসছিলেন।
গ্লাসগোতে শুটিংয়ের সময় হাজার হাজার দর্শক টম হল্যান্ডের নতুন স্যুটটি দেখেছেন। তাই অন্য কেউ প্রকাশ করার আগেই মার্ভেল কর্তৃপক্ষ স্যুটের ছবি ও ভিডিও টিজার আকারে প্রকাশ করে দিয়েছে। উলভারিন ও ডেডপুলের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ‘স্পাইডার-ম্যান: নো ওয়ে হোম’ সিনেমার শেষে টম হল্যান্ডের যে স্যুটটি দেখানো হয়েছিল, নতুন স্যুটটি দেখতে অনেকটা তেমন। তবে কিছুটা তো পরিবর্তন করা হয়েছেই। তবে এখনো কিন্তু নতুন স্যুটের মাক্স দেখানো হয়নি।
মার্ভেলের পরবর্তী স্পাইডার-ম্যান মুভি ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ ২০২৬ সালে মুক্তি পাবে। এই সিনেমায় ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ খ্যাত অভিনেত্রী স্যাডি সিঙ্ক-কে দেখা যাবে বলেও জানা গেছে। তবে স্যাডি সিঙ্ক ঠিক কোন চরিত্রে অভিনয় করছেন, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। এই নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বেশ কিছু জল্পনা চলছে। নতুন স্পাইডার-ম্যান মুভিতে টম হল্যান্ডকে সম্ভবত পিটার পার্কার চরিত্রের চেয়ে স্পাইডার-ম্যান হিসেবেই বেশি দেখা যাবে।
