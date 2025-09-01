বিনোদন

ফিরে আসছে বিটিএস!

জাহিন যাঈমাহ্ কবির
গানের দল বিটিএসছবি: রয়টার্স

‘দুই, তিন! হ্যালো, আমরা বিটিএস!’ ফিরে আসছে পুরোনো সেই পরিচয়। কে-পপ ভক্তরা, অপেক্ষার পালা শেষ, ফিরে আসছে বিটিএস! দীর্ঘ বিরতি শেষে চলতি বছরের জুলাইয়ে বিটিএস তাদের বহুল প্রতীক্ষিত কামব্যাকের ঘোষণা দেয়। আগামী বছরই নাকি আসতে যাচ্ছে তাদের নতুন অ্যালবাম, সেই সঙ্গে আরও থাকছে ওয়ার্ল্ড ট্যুর!

দক্ষিণ কোরিয়ার বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে অবশেষে চলতি বছরের জুনে ব্যান্ডের সাত সদস্য আরএম, জিন, জে হোপ, জিমিন, ভি, জাংকুক ও সুগা—একে একে ফিরে আসেন। ফেরার পরপরই ফ্যান প্ল্যাটফর্ম উইভার্সের লাইভস্ট্রিমে প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে আসেন তাঁরা। আর সেখানেই জানান এই দুর্দান্ত খবর। সরাসরি সেই সুখবর পেতে লাইভে উপস্থিত ছিলেন ৭০ লাখের বেশি ভক্ত। এ সময় ব্যান্ডের সদস্যরা জানান, ‘আমরা অ্যালবামের সঙ্গে সঙ্গে একটি ওয়ার্ল্ড ট্যুরেরও পরিকল্পনা করছি। সারা পৃথিবীর ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমরা। আশা করি, আপনারাও আমাদের মতোই উচ্ছ্বসিত।’ তাঁরা আরও বলেন, ‘জুলাই থেকে আমরা সাতজন একসঙ্গে নতুন গান নিয়ে কাজ শুরু করব। যেহেতু এটা গ্রুপ অ্যালবাম, তাই এতে প্রতিটি সদস্যের চিন্তাভাবনা আলাদাভাবে প্রতিফলিত হবে। আমরা ঠিক সেই মানসিকতা নিয়ে এগোচ্ছি, যেটা আমাদের ব্যান্ডের সূচনায় ছিল।’

এর আগে, ঠিক দুই বছর আগে, ২০২২ সালের জুনের ১০ তারিখ নতুন অ্যালবাম ‘প্রুফ’ মুক্তি দেয় বিটিএস। অ্যালবাম মুক্তির তিন দিন পর অর্থাৎ ১৩ জুন ছিল ব্যান্ডটির নবম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ঠিক এর এক দিন পর ১৪ জুন গত বছরগুলোর মতো সেবারও ‘বিটিএস ফেস্তা’ নামের আড্ডা অনুষ্ঠানে একত্র হন ব্যান্ডটির সাত তারকা। সেখানেই ভক্তদের হৃদয় ভেঙে হঠাৎ নিজেদের বিরতির কথা জানায়েছিলেন তারা। সেই থেকে শুরু হয় নানা গুঞ্জন। 'তবে কি ভেঙে যাচ্ছে গ্র‍্যামি মনোনীত সুপারব্যান্ড বিটিএস?'- আসে এমন নানা প্রশ্ন। তবে কোনো বিচ্ছেদ কিংবা বিরতি নয়, বরং দলীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি বিটিএস সদস্যরা নিজেদের একক কাজে সমানতালে মনোযোগী হবার কথা সেই সময় জানিয়েছিলেন ব্যান্ডটির দলনেতা আরএম। আর এর মাধ্যমেই 'বিটিএস চ্যাপ্টার-টু' নামে খ্যাত নতুন অধ্যায়ে পা দিয়েছিল বিশ্বখ্যাত, তুমুল জনপ্রিয় এই ব্যান্ড। অবশেষে তবে সমাপ্তি ঘটল সেই অধ্যায়েরও।

বর্তমানে ব্যান্ডটি দুই মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে নতুন গানের কাজের সুবাদে। জানা যাচ্ছে, তাদের নতুন অ্যালবাম প্রকাশ পেতে যাচ্ছে ২০২৬ সালের স্প্রিংয়ে অর্থাৎ প্রথম অর্ধাংশে।

