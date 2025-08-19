সুপারহিট অ্যানিমে ডেমন স্লেয়ার ইউটিউবে ফ্রিতে দেখা যাবে ৭ দিন

সুপারহিট অ্যানিমে ডেমন স্লেয়ার ইউটিউবে ফ্রিতে দেখা যাবে ৭ দিন
অ্যানিমের দুনিয়ায় এখন ডেমন স্লেয়ার নিয়ে হইচই পড়ে গেছে। জনপ্রিয় এই অ্যানিমের দারুণ গল্প, মন ছুঁয়ে যাওয়া সব চরিত্র আর চোখ ধাঁধানো অ্যানিমেশন দেখে মুগ্ধ অ্যানিমেভক্তরা। ডেমন স্লেয়ার সিরিজের মুভি মুগেন ট্রেন বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। এমন সুপারহিট অ্যানিমে হয়তো আগে কেউ দেখেনি। অ্যানিমে সিরিজের ভক্তরা বৈধ উপায়ে অ্যানিমে দেখার সুযোগ খোঁজেন। কিন্তু অনেক সময় স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলো না থাকায় অ্যানিমে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে।
এই সমস্যা সমাধানে বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ ভক্তদের জন্য কাজ করছে ক্রাঞ্চিরোল নামের একটি অ্যানিমে স্ট্রিমিং সাইট। তারা অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ডেমন স্লেয়ার অ্যানিমের সম্পূর্ণ সিরিজটি বিনামূল্যে লাইভস্ট্রিম করার ঘোষণা দিয়েছে। গত ১৬ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে এই স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে। সিরিজের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে সর্বশেষ সিরিজটি পুরো ভক্তরা জাপানি ভাষায় ইংরেজি সাবটাইটেলসহ দেখতে পারবেন। ক্রাঞ্চিরোল জানিয়েছে, এটি সেইসব ভক্তদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ, যারা এখনো এই চমৎকার সিরিজটি দেখার সুযোগ পায়নি।
উদ্যোগটি অ্যানিমে জগতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ভক্তরা। কারণ, এর মাধ্যমে নির্মাতারা তাঁদের কাজকে আরও বেশি সংখ্যক দর্শকের কাছে বিনামূল্যে এবং বৈধভাবে পৌঁছে দিতে পারছেন। এর আগে অনেক দর্শকই বিনামূল্যে দেখার জন্য পাইরেটেড ওয়েবসাইটগুলোর ওপর নির্ভর করত। যার ফলে নির্মাতারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। কিন্তু ক্রাঞ্চিরোলের এই উদ্যোগটি অ্যানিমে ইন্ডাস্ট্রি দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য নতুন পথ দেখাচ্ছে।
ক্রাঞ্চিরোল লাইভস্ট্রিমিং শেষ হওয়ার পরেও সম্পূর্ণ সিরিজটি পরবর্তী সাত দিনের জন্য ইউটিউবে রাখবে বলে জানিয়েছে। এতে যারা লাইভস্ট্রিমটি দেখতে পারবে না, তারাও সাবস্ক্রিপশন ছাড়াই পুরো সিরিজটি দেখার বা পুনরায় দেখার সুযোগ পাবে। এমন সুযোগ সাধারণত কোনো অ্যানিমে সিরিজের জন্য কখনো করা হয় না।
এই উদ্যোগের পেছনে একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। ক্রাঞ্চিরোল জানিয়েছে, ডেমন স্লেয়ার ইনফিনিটি ক্যাসেল নামে নতুন মুভির মুক্তির আগে ভক্তদের জন্য এটি একটি প্রস্তুতি পর্ব। মুভিটি যুক্তরাষ্ট্রসহ বাংলাদেশেও ১২ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে। তাই যারা এই মুভিটি দেখতে ইচ্ছুক, তারা ইউটিউবে সম্পূর্ণ সিরিজটি দেখে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিতে পারো।
সূত্র: ক্রাঞ্চিরোল