দেখতে পারো ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’
মিস্টার বিন খ্যাত কিংবদন্তি অভিনেতা রোয়ান অ্যাটকিনসন এবার ফিরছেন নতুন এক মজার চ্যালেঞ্জ নিয়ে। ভাবছ, এবার তিনি কী নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন? নতুন সিরিজটির নামই বলে দিচ্ছে, এবার কী হতে চলেছে? সিরিজের নাম ম্যান ভার্সেস বেবি (Man Vs Baby)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সঙ্গে এক শিশুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্রিটিশ এই কমেডি টেলিভিশন সিরিজটি নেটফ্লিক্সের জন্য রোয়ান অ্যাটকিনসন ও উইলিয়াম ডেভিস মিলে লিখেছেন ও পরিচালনা করেছেন। সিরিজটি আসলে ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় সিরিজ ম্যান ভার্সেস বির (Man vs Bee) সিকুয়েল। চলতি বছরের ১১ ডিসেম্বর নেটফ্লিক্সে এটি প্রিমিয়ার হয়েছে। এই সিরিজে রোয়ান অ্যাটকিনসন ট্রেভর বিংলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই সিরিজের প্রতিটি ৩০ মিনিটের চারটি পর্ব থাকবে।