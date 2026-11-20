পানি নেই, খাবারের সংকট, প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপের মানুষের কী হবে
প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ আহুস। দ্বীপটির চারপাশে নীল সমুদ্র, আছে সবুজ গাছপালা। অথচ সেখানকার মানুষের জীবন এখন ভয়াবহ সংকটে। শুকিয়ে গেছে পানির কূপ ও ঝরনা। এখানে বৃষ্টির পানিও দূষিত। খাবারের অভাবে অনেক পরিবার দিন কাটাচ্ছে প্রায় না খেয়ে। তীব্র গরমে মাছ ধরতে সমুদ্রে যাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কীভাবে মানুষের জীবন কেড়ে নিতে পারে, আহুস দ্বীপ তারই উদাহরণ।
দ্বীপটি পাপুয়া নিউগিনির উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপের মানুষের জীবন বহু প্রজন্ম ধরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মাছ ধরে নিজেদের খাবারের জোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী দ্বীপের মানুষের সঙ্গে মাছ বিনিময় করেও চলত এখানকার বাসিন্দাদের সংসার। কিন্তু এবারের ভয়াবহ খরা সেই জীবনযাত্রা বদলে দিয়েছে।
পাপুয়া নিউগিনি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখন শক্তিশালী এল নিনোর প্রভাবে তীব্র গরম ও খরার মুখে পড়েছে। বৃষ্টি হচ্ছে খুব কম। পানির উৎসগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী বড় দ্বীপ ম্যানুসের বাজারেও খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। আহুসের জেলেদের জালে মাছও উঠছে কম।
ইউনিভার্সিটি অব সিডনির সমুদ্রবিষয়ক গবেষক অধ্যাপক জশ সিনার প্রায় ২৫ বছর ধরে দ্বীপটি নিয়ে গবেষণা করছেন। গত অক্টোবরে তাঁর সহগবেষকেরা সেখানে গিয়ে এক অচেনা দৃশ্য দেখেন। সাধারণত গবেষকদের স্বাগত জানাতে দ্বীপের মানুষ নাচগান ও খাবারের আয়োজন করেন। এবার দ্বীপটিকে মনে হয়েছে জনশূন্য। ঘরের ভেতর মানুষ মেঝেতে শুয়ে আছেন। গরমে শরীরের শক্তি ও পানির অপচয় কমানোর চেষ্টা করছেন।
পরিস্থিতি এত খারাপ যে স্কুলের সময় কমিয়ে অর্ধেক করা হয়েছে। গরমে শিক্ষার্থীদের পক্ষে দীর্ঘ সময় শ্রেণিকক্ষে থাকা কঠিন। মাছ ধরাও কমে গেছে। কারণ, মাছ ধরতে প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়। অথচ মানুষের শরীরে পানির ঘাটতি, খাবারের অভাব আর অসহনীয় গরম।
একদিন বৃষ্টি হলো। দ্বীপের মানুষ ভেবেছিলেন, এবার হয়তো পানির সংকট কিছুটা কাটবে। কিন্তু সেই বৃষ্টিও কাজে লাগানো গেল না। বোর্নিও অঞ্চলের বনাঞ্চলে দাবানলের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই দূষিত ধোঁয়ার উপাদান মিশে বৃষ্টির পানি হয়ে উঠেছিল অম্লীয়। ফলে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থাগুলো দ্রুত বন্ধ করে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পানির কূপগুলোও শুকিয়ে গেছে।
এখন পানি সংগ্রহের জন্য ছোট নৌকায় চ্যানেল পেরিয়ে ম্যানুস দ্বীপে যেতে হয়। সেখানকার ঝরনাগুলোও শুকিয়ে যাচ্ছে। আবার স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী জমি ও পানির ওপর অধিকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর হাতে থাকায় অন্য এলাকার পানির উৎস ব্যবহার করাও সহজ নয়।
আহুসের বাসিন্দা মিশেল সুরির ভাষায়, প্রায় প্রতিটি পরিবারেই খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে। গরম ও পানির অভাবে মানুষ মাছ ধরা এবং উপকূল থেকে খাবার সংগ্রহের কাজ কমিয়ে দিয়েছেন। দিনের বেলা কেউ কেউ দীর্ঘ সময় সমুদ্রে পানির মধ্যে থেকে শরীর ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেন।
দ্বীপের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন। কয়েক বছর ধরে তাঁরা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কাজ করে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা, সমুদ্রের পানি ঠেকাতে দেয়াল এবং বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ট্যাংক তৈরি করেছেন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশ্ব বন্য প্রাণী তহবিলসহ বিভিন্ন সংস্থা তাঁদের সহযোগিতা করেছে। কিন্তু এবারের খরা তাঁদের সব প্রস্তুতিকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলেছে। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৭ শতাংশ পরিবারের পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে। ৮১ শতাংশ পরিবার জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সামলানো তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।
আহুসের মানুষের জন্য অন্য কোথাও চলে যাওয়াও সহজ নয়। পাপুয়া নিউগিনির প্রায় ৯৭ শতাংশ জমি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রথাগত মালিকানায় রয়েছে। ফলে নতুন জায়গায় গিয়ে বসতি গড়ার সুযোগ খুব সীমিত।
এদিকে তুরস্কের আনতালিয়ায় চলছে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১। সেখানে বিশ্বনেতারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, ‘জলবায়ু সংকটের গতি আমাদের সংকট মোকাবিলার সক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।’ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।
আহুস দ্বীপের মানুষেরা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী। অথচ এর ভয়াবহ প্রভাব তাঁদের জীবনেই সবার আগে এসে পড়েছে। তাঁদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, পানি, খাবার আর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা কীভাবে হবে? জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তাঁরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।