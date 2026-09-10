আইআরও বাংলাদেশ ওপেনের জাতীয় পর্ব আগামীকাল

আইআরও বাংলাদেশ ওপেনের জাতীয় পর্ব আগামীকাল
রোবট তৈরির দক্ষতা বাড়াতে স্কুল–কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় আইআরও বাংলাদেশ ওপেন। ২০২৬ সালের আইআরও বাংলাদেশ ওপেনের জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে দুই দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতা। এখান থেকেই আগামী বছরের আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের জন্য সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের বাছাই করা হবে।
বাংলাদেশ ওপেনসোর্স নেটওয়ার্কের আয়োজনে এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে। প্রথম দিন ১১ সেপ্টেম্বর হবে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি ও ফিজিক্যাল কম্পিউটিং প্রতিযোগিতা। পরদিন থাকছে মিশন চ্যালেঞ্জ ও রোবটিকস কুইজ। একই দিন হবে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।
এবারের আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডের প্রতিপাদ্য ‘কালচারাল হেরিটেজ সার্ভিস রোবটস’। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরা, তা বোঝানো ও সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে—এমন রোবট ও প্রযুক্তিগত সমাধান তৈরির ভাবনাকে এই অলিম্পিয়াডে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। ১ থেকে ২৫ আগস্ট দেশের ৮ বিভাগে ১২টি রোবোটিকস কর্মশালার মাধ্যমে প্রায় ১ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরপর ২৮ ও ২৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত অনলাইন বাছাইপর্ব থেকে জাতীয় পর্বের প্রতিযোগীদের নির্বাচন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ এবার নবমবারের মতো আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে যাচ্ছে। গত আট আসরে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ১৫টি গোল্ড মেডেলসহ মোট ৯৪টি পদক অর্জন করেছে। জাতীয় পর্ব শেষে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হবে আন্তর্জাতিক দল নির্বাচনী ক্যাম্প। সেখানে পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশ দল আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠেয় ২৮তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশ নেবে।