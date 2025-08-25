ফিচার

আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদকসহ পাঁচ পদক

কিআ প্রতিবেদক
আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ অর্জন করেছে স্বর্ণপদকছবি: বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভের সোউজন্যে

চীনের জিনিং কনফুসিয়াস স্কুলে আয়োজিত ১৮তম আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে (IESO) পাঁচটি পদক অর্জন করেছে বাংলাদেশ দল। বাংলাদেশ দল থেকে মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান সর্বাধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একটি স্বর্ণপদক ও দুটি রৌপ্যপদক অর্জন করেছে সে। শেখ ফাহিম মাহমুদ ব্যক্তিগত পরীক্ষায় একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ফারিস আহমেদ আয়ান আর্থ সিস্টেম প্রজেক্টে একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে।

আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক পর্ব আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক ভূবিজ্ঞান শিক্ষা সংস্থা (আইজিইও) কমিটির তত্ত্বাবধানে। চীনের জিনিং কনফুসিয়াস স্কুল ও শানডং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এই আয়োজনের যৌথ আয়োজক। অলিম্পিয়াডটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আগস্ট মাসের ৭-১৭ তারিখে।

আরও পড়ুন

এশিয়ান ফিজিক্স অলিম্পিয়াডে প্রথমবার ব্রোঞ্জপদক পেল বাংলাদেশ

আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডের আন্তর্জাতিক পর্বে বাংলাদেশ দলের সদস্য সিসেবে অংশ নিয়েছে দিনাজপুর গভর্নমেন্ট কলেজের মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান, নটরডেম কলেজের ওমর বিন আরিফ ও শেখ ফাহিম মাহমুদ, এবং সামারফিল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ফারিস আহমেদ আয়ান। দলের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ইউনুস আহমেদ খান।

আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াড মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ভূ-বিজ্ঞান ও পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বব্যাপী একটি বার্ষিক প্রতিযোগিতা। এ বছর বাংলাদেশজুড়ে আয়োজিত একাধিক আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রায় ১,৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে থেকে সেরা ৪ জনকে বাংলাদেশ দলের সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়।

আরও পড়ুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম প্রতীক রসুলের অনুপ্রেরণা কিশোর আলো

চীনে আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের চার প্রতিযোগি
ছবি: বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভের সোউজন্যে

বাংলাদেশ ইয়ুথ এনভায়রনমেন্টাল ইনিশিয়েটিভ (BYEI) ন্যাশনাল আর্থ অলিম্পিয়াড আয়োজন করে। ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর এটি আয়োজিত হয়ে আসছে। এ বছর প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ সহযোগী প্রাইম ব্যাংক, অ্যাকাডেমিক সহযোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগ এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি। আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার কিশোর আলো।

আরও পড়ুন

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড থেকে স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল

ফিচার থেকে আরও পড়ুন