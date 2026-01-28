সবচেয়ে গভীর পানির মাছ কোনটি

সবচেয়ে গভীর পানির মাছ কোনটি
জাপানের বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে গভীর পানির মাছের সন্ধান পেয়েছেন। মাছটির নাম জুভেনাইল ফিশ। স্নেইল ফিশের একটি প্রজাতি এটি। এ মাছ পাওয়া গেছে জাপানের নিকটবর্তী ইজু-ওগাসাওয়ারা নামের একটি খাদ থেকে। পানির পৃষ্ঠ থেকে ৮ হাজার ৩৩৬ মিটার গভীরতায় এ মাছের সন্ধান মিলেছে।
এর আগে ২০১৭ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের খাদ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের দেখা মিলেছিল স্নেইল ফিশের। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ওটাই সবচেয়ে গভীর পানির মাছ। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ৮ হাজার ১৭৮ মিটার গভীরতায় ওই মাছের দেখা মিলেছিল। তবে সেখানে মাছের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু জাপানের এই খাদে মাছের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি।
এই মাছ যে গভীরতায় বাস করে, তাতে প্রায় ৮০ প্যাসকেল চাপ সহ্য করতে হয়। এ চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ গুণ বেশি। তা ছাড়া সাধারণ মাছের মতো এ মাছের পটকা থাকে না। তাই গভীর সমুদ্রে বাস করতে জুভেনাইল ফিশের সমস্যা হয় না।