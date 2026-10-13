যুক্তরাজ্যে বাঘের খাঁচায় ঢুকে এক ব্যক্তির মৃত্যু

যুক্তরাজ্যে বাঘের খাঁচায় ঢুকে এক ব্যক্তির মৃত্যু
যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে বাঘের খাঁচায় ঢোকার পর গুরুতর আহত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ইংল্যান্ডের ডনকাস্টার শহরের কাছে অবস্থিত ইয়র্কশায়ার ওয়াইল্ডলাইফ পার্কে।
পুলিশের বিবৃতি অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর শনিবার স্থানীয় সময় বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে তারা খবর পায়, এক ব্যক্তি পার্কের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছেন। খবর পেয়ে জরুরি সেবাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। চিকিৎসাকর্মীদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
ঘটনায় বাঘটি আহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। পার্ক কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, এ ঘটনার কারণে বাঘটিকে মেরে ফেলা হবে না।
পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা পরিবারটিকে সহায়তা করছেন। এই দুঃখজনক ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে পুলিশ।
ঘটনার পর পার্কটি খালি করে দেওয়া হয়। বাঘটি নিজের খাঁচার ভেতরেই ছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ঘটনায় পার্কের অন্য দর্শনার্থীদের জন্য আর কোনো ঝুঁকি নেই।
ইয়র্কশায়ার ওয়াইল্ডলাইফ পার্ক কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পার্কের বাঘের খাঁচায় একটি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পরপরই জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ ঘটনার পর সপ্তাহ শেষের বাকি সময়ের জন্য পার্কটি বন্ধ রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।
১১ অক্টোবর দেওয়া আরেক বিবৃতিতে নিহত ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায় পার্ক কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে বাঘটির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্দেশে তারা জানায়, আলতাই নামের বাঘটি নিরাপদ ও সুস্থ আছে। এ ঘটনার জন্য তাকে মেরে ফেলা হবে না।
পার্ক কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, এ ঘটনায় পার্কের কর্মীরা মানসিকভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় বিশেষ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।