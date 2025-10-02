পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রাণী জড় হয় কোন জায়গায়

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রাণী জড় হয় কোন জায়গায়
পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রাণী কোথায় জড়ো হয়, জানো? তোমার হয়তো প্রথমে মনে পড়বে কোনো মেলা বা উৎসবের কথা। কিংবা বিশাল কোনো কনসার্টের কথাও ভাবতে পারো। প্রাণীর কথা বললেই শুধু মশা, মাছি বা বাঘ-সিংহের কথা ভেবো না। মানুষও কিন্তু প্রাণী। আর মানুষই তো সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাণিজগতের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা কোথায় দেখা যায়?
ভারতের মহাকুম্ভমেলার নাম শুনেছ? ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সেই মেলায় প্রায় ৪০ কোটি মানুষ জড়ো হয়েছিল! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই বিশাল সংখ্যাও প্রাণীদের সবচেয়ে বড় জমায়েতের কাছে কিছুই নয়। মানুষের চেয়ে পশুপাখিদের মিলনমেলা আরও বহু গুণ বড়!
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণিসমাবেশ ঘটে অ্যান্টার্কটিকার বরফশীতল সাগরে। সেখানে বাস করে ছোট্ট চিংড়ির মতো দেখতে অ্যান্টার্কটিক ক্রিল। এরা যখন একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে চলে, তখন সেই ঝাঁক লম্বায় ২০ কিলোমিটারের বেশি হতে পারে! আর একেকটা ঝাঁকের ভেতর থাকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ক্রিল! এক ট্রিলিয়ন মানে এক লাখ কোটি! এই খুদে প্রাণিগুলো খেয়েই কিন্তু তিমি, পেঙ্গুইন আর অনেক বড় মাছ বেঁচে থাকে।
তবে ডাঙার সবচেয়ে বড় জমায়েতের রেকর্ডটা করেছিল একধরনের পঙ্গপাল। এদের নাম রকি মাউন্টেন লোকাস্ট। ১৮৭৫ সালে চিকিৎসক আলবার্ট চাইল্ড এদের এক বিশাল ঝাঁক দেখেছিলেন। তাঁর হিসাব অনুযায়ী, সেই ঝাঁকে প্রায় সাড়ে বারো ট্রিলিয়ন পঙ্গপাল ছিল! কল্পনা করো, এত প্রাণী একসঙ্গে উড়তে থাকলে কেমন ভয়ংকর দৃশ্য হয়। এই বিশাল পঙ্গপালের কারণে সত্যিই আমেরিকার আকাশে দিনের বেলায় অন্ধকার নেমেছিল। যদিও এই পঙ্গপালের প্রজাতি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে অন্যান্য প্রজাতির পঙ্গপাল এখনো অনেক বড় বড় ঝাঁক তৈরি করে। যেমন ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু দেশে যে পঙ্গপালের আক্রমণ হয়েছিল, সেখানে একেকটা ঝাঁকে প্রায় সাত হাজার কোটি পঙ্গপাল ছিল!
পাখিরাও কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। একসময় পৃথিবীতে ‘প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন’ বা যাত্রী কবুতর নামে একধরনের পাখি ছিল। ১৮৬৬ সালে এদের এমন এক ঝাঁক দেখা গিয়েছিল, যা লম্বায় ছিল প্রায় ৪৮২ কিলোমিটার। আর তাতে প্রায় সাড়ে তিন শ কোটি পাখি ছিল! দুঃখের বিষয়, এই পাখিও এখন বিলুপ্ত। তবে এখনো ‘রেড-বিলড কুইলিয়া’ নামে একধরনের পাখি আছে। এই প্রজাতির পাখি একত্র হলে বিশালতার কারণে এদের বলা হয় ‘পালকওয়ালা পঙ্গপাল’।
পানির নিচেও আছে এমন এক বিশাল সমাবেশ। আটলান্টিকের কোটি কোটি হেরিং মাছ একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। তবে সবচেয়ে অবাক করা প্রাণী হলো ব্রিসলমাউথ। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এই ছোট্ট বায়োলুমিনেসেন্ট মাছই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। পুরো পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কোয়াড্রিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। এক কোয়াড্রিলিয়ন মানে এক হাজার ট্রিলিয়ন! এদের ঝাঁকেও একসঙ্গে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন মাছ থাকতে পারে।
তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই যে এত বড় বড় সংখ্যার কথা বললাম, এগুলো কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুমান। এত কোটি কোটি প্রাণী তো আর একটা একটা করে গোনা সম্ভব নয়! তা ছাড়া ঝাঁক বা দল কখন শুরু হয় আর কখন শেষ হয়, সেটাও বলা মুশকিল। কিন্তু সংখ্যাটা যা-ই হোক না কেন, এটা সত্যি যে কোটি কোটি প্রাণী একসঙ্গে দল বেঁধে চলে।
সূত্র: বিবিসি ওয়াইল্ড লাইফ ম্যাগাজিন