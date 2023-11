সাকিব এবার শেখালেন, কী কী না করলে সফল হওয়া যায় না

আমরা সবাই জিনিয়াস। আমাদের সবার মধ্যে সফলতার জিন আছে। কিন্তু জিনিয়াস হিসেবে যিনি গণ্য হন, তিনি কী করেন? আর আমরা যারা সাধারণ মানুষ হিসেবে মাঝখানে পড়ে থাকি, তারা কী করি! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন মার্কিন লেখক-গবেষক ডেভিড শেঙ্ক। বইটির নাম ‘দ্য জিনিয়াস ইন অল অব আস’।

ডেভিড শেঙ্ক তাঁর বইয়ে ভুবনবিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় টেড উইলিয়াম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। সবাই বলতেন, টেড ইউলিয়ামস জন্মগত প্রতিভা। তিনি বেসবলটাকে অন্যদের তুলনায় বড় দেখতে পান। টেড উইলিয়ামস বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন, ‘আমি যদি অন্যদের তুলনায় বেসবল বড় দেখতে পাই, তার একমাত্র কারণ আমি অনেক বেশিক্ষণ, অনেক পরিশ্রম করে প্র্যাকটিস করেছি।’

Shenk reads a section from his book, THE GENIUS IN ALL OF US, about the baseball champion Ted Williams. The lesson? With practice-practice-practice, new science tells us you, too, can be a champion.