অনেকে কেন ঘুমের মধ্যে হাঁটে
অনেকের মধ্যে এমন একটা অভ্যাস আছে, যা কেবল শুনতে নয়, দেখতেও অদ্ভুত মনে হয়। সেটা হলো ঘুমের মধ্যে হাঁটা। ঘুমের মধ্যে হাটা কিন্তু দুশ্চিন্তার কারণ। কেন?
যে ঘুমের মধ্যে হাঁটে, সে বুঝতেই পারে না যে সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে। গবেষকদের মতে এটা একটা সমস্যা বা ডিজঅর্ডার! তবে এটা বড় ধরনের কোনো সমস্যা নয়।
গবেষকদের মতে, আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক আমাদের বলে, ‘তুমি এখন ক্লান্ত। তুমি ঘুমিয়ে যাও!’ আর আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি (কখনো সঙ্গে সঙ্গে, আবার কখনো খানিকটা পরে)।
বেশ খানিকক্ষণ ঘুমের পর আমাদের মস্তিষ্ক ও শরীর জেগে ওঠে। আমরাও আড়মোড়া দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ি।
কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন শরীর জেগে ওঠে অথচ মস্তিষ্ক তখনো ঘুমে বা আধো ঘুমে। আর এ অবস্থায় আমরা বিছানা ছেড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকি। এটাকেই বলে স্লিপ ওয়াকিং বা ঘুমের মধ্যে হাঁটা।
ঘুমের মধ্যে হাঁটার একটা নাম আছে, একে সামনামবুলিজম বলে ডাকা হয়। একসময় ঘুমের মধ্যে হাঁটাকে ভয়ংকর বিষয় বলে মনে করা হতো।
মানুষ মনে করত, এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। বিশেষ করে মাঝরাতে কেউ যদি দেখে অন্ধকারে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, তাহলে অনেকেই সেটা দেখে চমকে উঠত। কিন্তু গবেষকেরা জানাচ্ছেন, এটা মোটেও কোনো ভৌতিক ব্যাপার নয়।
তাহলে কেন আমরা ঘুমের মধ্যে হাঁটি
আমরা যদি ঠিকমতো ঘুমাতে না পারি কিংবা ঘুম নিয়ে সমস্যা হলে অনেকের ঘুমের মধ্যে হাঁটার এ সমস্যা দেখা দেয়। বিজ্ঞানীদের মতে, একজন সুস্থ মানুষের সাধারণত ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। কারও যদি ২৪ ঘণ্টায় এ পরিমাণ ঘুম না হয়, তাহলে শরীর ও মস্তিষ্কের ওপর এর প্রভাব পড়ে।
এ ধরনের ঘটনা যদি নিয়মিত ঘটতে থাকে, তাহলে মানুষের মধ্যে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে, ঘুমের মধ্যে হাঁটা তার একটি। অস্ট্রেলীয় একদল গবেষকের গবেষণা অনুসারে ছোটবেলায় ঘুমের সমস্যা হলে সেটার প্রভাব বড় হলেও থেকে যায়। আর সেটার কারণে অনেকের স্লিপ ওয়াকিং বা ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস তৈরি হতে পারে।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে হাঁটার কোনো স্মৃতি মানুষের মধ্যে থাকে না, যার ফলে যে ঘুমের মধ্যে হাঁটে, সে বলতেই পারবে না যে মাঝরাতে উঠে সে ঘরময় কিংবা বারান্দায় অথবা বাগানে হেঁটে বেড়িয়েছে।
ঘুমের মধ্যে হাঁটার এ অভ্যাস সাধারণত ৩০ সেকেন্ড থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। শিশু বা বয়স্ক—উভয়ের ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা কম ঘটে, বড়দের ক্ষেত্রে বেশি। কারণ, দুশ্চিন্তার ফলে রাতে বড়দের ঘুম কম হয় কিংবা নানানভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে থাকে।
এমনিতে ঘুমের মধ্যে হাঁটা তেমন ক্ষতিকর নয়, তবে অনেক সময় যারা ঘুমের মধ্যে হাঁটে, তাদের অনেকে নিজেকে বা অন্যকে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনার মধ্যে ফেলে দিতে পারে।
কারও যদি রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস দেখা দেয়, তবে চিন্তিত না হয়ে সেটা দূর করার উপায় সম্বন্ধে তাকে সজাগ করতে হবে।
যে ঘুমের মধ্যে হাঁটে, তাকে বোঝাতে হবে যে তার ঘুম কম হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে: দিনের বেলা ঘুমানো বন্ধ করতে হবে। রাতে ঘুমনোর আগে পানি খাওয়া যাবে না। দিনে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। যেকোনো ধরনের দুশ্চিন্তা করা বন্ধ করতে হবে (এমনকি ঘুম নিয়েও)। ঘরের দরজা–জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে। যে বা যিনি রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটেন, তাঁর ঘরে কোনো ধারালো জিনিস রাখা যাবে না। আর যদি বেশি সমস্যা হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আর হ্যাঁ, এখন থেকে রাত না জেগে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে, যেন সকালে উঠে সুন্দরভাবে নিজের কাজে মন দেওয়া যায়।